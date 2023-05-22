Efeler’de tehlikeye geçit yok

Efeler Kaymakamlığı ve Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden harekete geçen ekipler, çevrede alınan geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde yıkım çalışması gerçekleştirdi. Terkedilmiş binanın çevresinde ikamet eden vatandaşlar, söz konusu binanın; yıkılma tehlikesi ile can ve mal güvenliğini tehdit etmesi ve kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Mahalle sakinleri, “Efeler Belediyesi gerekli çalışmayı gerçekleştirdi ve mahallemizi daha güvenli hale getirdi. Başkanımız Mehmet Fatih Atay ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ederiz” diye konuştular.

