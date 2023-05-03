Efeler’den önemli kentsel dönüşüm hamlesi

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’in işlek noktalarından olan Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir dönemin gözdesi olan evlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi ve dar sokakların yeniden düzenlenmesi amacıyla Efeler Belediyesi, önemli bir kentsel dönüşüm hamlesi gerçekleştirdi. Kent merkezinin kalbi olarak nitelendirilen Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bakımsız kalan binaların deprem riski taşıması sebebiyle bölgede bulunan Güzelhisar ve Kurtuluş mahallelerini kapsayan projenin “Marka Kent Efeler” imajına artı puan kazandırması hedefleniyor. Güzelhisar ve Kurtuluş mahallelerini 4 ayrı bölgeye ayırdıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediye bünyesinde kurulacak olan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile daha sağlıklı ve modern bir Efeler’in inşası için kararlı olduklarını belirtti.

Efeler Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alınan kararın ardından Efeler Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi hedeflenen kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurulacak. Yeni müdürlüğün projenin idari yönden pekiştirilmesi olduğunu ifade eden Başkan Atay; “Yaşamak için kentsel dönüşüm yapmak zorundayız" dedi. İlk etapta Güzelhisar ve Kurtuluş mahallelerini kapsayan proje çerçevesinde bulvardaki eski binalar ve dar sokaklar yıkılacak. Birçoğu 1960 ve 1970’li yıllardan kalan eski binaların yıkılarak yeni, modern ve yönetmeliğe uygun sağlık bir şekilde yeniden inşa edilecek.

“DAHA SAĞLIKLI BİR ORTAM İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ YAPMAK ZORUNDAYIZ”

Efelerli vatandaşların daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda oturması için kentsel dönüşümü yapmak zorunda olduklarını ifade eden Başkan Atay; “Bizim yapılarımız özellikle bulvardaki yapılarımız çok eski ve sokaklar çok dar. Kimi binalara 5 kat verilmiş daha sonra 7-8 kata çıkmış. Daha önce almış olduğumuz meclis kararı gereğince Güzelhisar ve Kurtuluş mahallelerini 4 ayrı bölgeye ayırdık ve kentsel dönüşüme buralardan başlayacağız. Bu dört bölgenin kentsel dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Ada bazında değil bölgesel olarak yapacağız. Belki bulvar gibi bir iki bulvar açacağız. Caddeleri genişleteceğiz. Buraların hepsini yıkacağız. Çok kötü binalar. İnanın, o depremin 1 derece daha altı olsa biz Hatay’dan Kahramanmaraş’tan daha kötü oluruz. Yani sağlık bir ortamda huzur içinde yaşamak için bu kentsel dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız. Bunu da bir müdürlükle yapmamız gerekiyor. Bu müdürlüğü organize ettik şimdi. Bunu yapmaya çok kararlıyım” dedi.

“BİR DAHA SEÇİLEMEMEM ÖNEMLİ DEĞİL AMA KARARLIYIM”

Kentsel dönüşümü uygulama konusunda kararlı olduğunun altını çizen Başkan Atay; “Bir daha seçilip seçilmemem hiç önemli değil. Önemli olan insanların huzurlu, mutlu ve doğru bir ortamda yaşaması. Bilimsel bir şey gerçekleştireceğiz. Bu benim bilgim dışında ama herkesin söylediği fay hattı olan bir yerde yaşıyoruz. Bu fay hattında olan binaları da kentsel dönüştüreceğiz. Geçmişte yönetmeliğin dışında yapılmış çok fazla bina var ve kötü durumda. Bunu yapmalıyız ki insanlar bizim mahallelerimizde de yapın demeli. Çünkü orada hem dükkanların rantını konuşacağız onları diskalifiye etmeyeceğiz hem de konutları konuşacağız. Sağlıksız bir 150 metrekare evde mi oturmak istersiniz sağlıklı bir 90 metrekare evde mi. Bunun tercihini halkımızın yapacağına inanıyorum ben. Bu doğruysa ve evet doğru bunu da gerçekleştireceğiz. Şu anki gündemimizde de daha önce alınmış kentsel dönüşüm kararının idari yönden pekiştirilmesi oldu” dedi.



