YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Efeler’den önemli kentsel dönüşüm hamlesi

Efeler’den önemli kentsel dönüşüm hamlesi

03.05.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efeler Belediyesi bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurulması için Belediye Meclisinde karar alınırken, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Yaşamak için kentsel dönüşüm yapmak zorundayız" dedi.

Efeler’den önemli kentsel dönüşüm hamlesi

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’in işlek noktalarından olan Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir dönemin gözdesi olan evlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi ve dar sokakların yeniden düzenlenmesi amacıyla Efeler Belediyesi, önemli bir kentsel dönüşüm hamlesi gerçekleştirdi. Kent merkezinin kalbi olarak nitelendirilen Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bakımsız kalan binaların deprem riski taşıması sebebiyle bölgede bulunan Güzelhisar ve Kurtuluş mahallelerini kapsayan projenin “Marka Kent Efeler” imajına artı puan kazandırması hedefleniyor. Güzelhisar ve Kurtuluş mahallelerini 4 ayrı bölgeye ayırdıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediye bünyesinde kurulacak olan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile daha sağlıklı ve modern bir Efeler’in inşası için kararlı olduklarını belirtti.

Efeler Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alınan kararın ardından Efeler Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi hedeflenen kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurulacak. Yeni müdürlüğün projenin idari yönden pekiştirilmesi olduğunu ifade eden Başkan Atay; “Yaşamak için kentsel dönüşüm yapmak zorundayız" dedi. İlk etapta Güzelhisar ve Kurtuluş mahallelerini kapsayan proje çerçevesinde bulvardaki eski binalar ve dar sokaklar yıkılacak. Birçoğu 1960 ve 1970’li yıllardan kalan eski binaların yıkılarak yeni, modern ve yönetmeliğe uygun sağlık bir şekilde yeniden inşa edilecek.

DAHA SAĞLIKLI BİR ORTAM İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ YAPMAK ZORUNDAYIZ”

Efelerli vatandaşların daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda oturması için kentsel dönüşümü yapmak zorunda olduklarını ifade eden Başkan Atay; “Bizim yapılarımız özellikle bulvardaki yapılarımız çok eski ve sokaklar çok dar. Kimi binalara 5 kat verilmiş daha sonra 7-8 kata çıkmış. Daha önce almış olduğumuz meclis kararı gereğince Güzelhisar ve Kurtuluş mahallelerini 4 ayrı bölgeye ayırdık ve kentsel dönüşüme buralardan başlayacağız. Bu dört bölgenin kentsel dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Ada bazında değil bölgesel olarak yapacağız. Belki bulvar gibi bir iki bulvar açacağız. Caddeleri genişleteceğiz. Buraların hepsini yıkacağız. Çok kötü binalar. İnanın, o depremin 1 derece daha altı olsa biz Hatay’dan Kahramanmaraş’tan daha kötü oluruz. Yani sağlık bir ortamda huzur içinde yaşamak için bu kentsel dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız. Bunu da bir müdürlükle yapmamız gerekiyor. Bu müdürlüğü organize ettik şimdi. Bunu yapmaya çok kararlıyım” dedi.

“BİR DAHA SEÇİLEMEMEM ÖNEMLİ DEĞİL AMA KARARLIYIM”

Kentsel dönüşümü uygulama konusunda kararlı olduğunun altını çizen Başkan Atay; “Bir daha seçilip seçilmemem hiç önemli değil. Önemli olan insanların huzurlu, mutlu ve doğru bir ortamda yaşaması. Bilimsel bir şey gerçekleştireceğiz. Bu benim bilgim dışında ama herkesin söylediği fay hattı olan bir yerde yaşıyoruz. Bu fay hattında olan binaları da kentsel dönüştüreceğiz. Geçmişte yönetmeliğin dışında yapılmış çok fazla bina var ve kötü durumda. Bunu yapmalıyız ki insanlar bizim mahallelerimizde de yapın demeli. Çünkü orada hem dükkanların rantını konuşacağız onları diskalifiye etmeyeceğiz hem de konutları konuşacağız. Sağlıksız bir 150 metrekare evde mi oturmak istersiniz sağlıklı bir 90 metrekare evde mi. Bunun tercihini halkımızın yapacağına inanıyorum ben. Bu doğruysa ve evet doğru bunu da gerçekleştireceğiz. Şu anki gündemimizde de daha önce alınmış kentsel dönüşüm kararının idari yönden pekiştirilmesi oldu” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildiŞüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi
Erzincan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldüErzincan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 3 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
06:04
Öğle
13:11
İkindi
16:58
Akşam
20:07
Yatsı
21:33

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Çarşamba

Samyeli eczanesi
Kusadasi
Korkmaz eczanesi
Germencik
Meydan eczanesi
Efeler
Kemer eczanesi
Efeler
Acar eczanesi
Cine
Acet eczanesi
Karacasu
Sağlik eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.