YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Efes Antik Kenti 10 ayda yaklaşık 1 milyon 650 bin ziyaretçi ağırladı

Efes Antik Kenti 10 ayda yaklaşık 1 milyon 650 bin ziyaretçi ağırladı

18.11.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağlar boyu politik ve ticari merkez olan Efes'in ziyaretçi sayısının yıl sonu itibarıyla 1 milyon 800 bini geçmesi bekleniyor.

Efes Antik Kenti'ni görmek için bu yılın 10 ayında dünyanın farklı coğrafyalarından gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 1 milyon 650 bin oldu.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, farklı uygarlıklardan izlerle ziyaretçilerini milattan önce 7000'lere kadar uzanan tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Kuruluşu Cilalı Taş Devri'ne dayanan, İyonya'nın 12 şehri arasında yer alan ve Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı döneminde yerleşim gören Efes, dünyanın en iyi korunmuş kentleri arasında gösteriliyor.

Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olduğu bilinen Efes, Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın kalıntıları ile dünyanın yedi harikasından birini bünyesinde barındırıyor.

En görkemli dönemini Helenistik ve Roma zamanında yaşayan, Roma İmparatoru Augustus döneminde Asya Eyaleti başkenti olan kentin nüfusunun da bu dönemde 200 binlere ulaştığı bilgisi tarihi kaynaklarda yer alıyor.

Kentte milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen "Celcus Kütüphanesi" önünde en sık fotoğraf çekilen yapı olmakla birlikte Yamaçevler, Hadrian Kapısı, Domitian Tapınağı, Magnezya Kapısı, Trajan Çeşmesi, 25 bin kişilik oturma kapasitesiyle büyük tiyatro, stadyum ve antik liman da ihtişam ve estetikleriyle dikkati çekiyor.

ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Kovid-19 salgını öncesindeki 2019 yılında 1 milyon 810 bin 791 kişiyi ağırlayan antik kentin ziyaretçi sayısı, 2020'de 362 bin 917'ye geriledi, 2021 yılı ise 782 bin 27 kişiyle kapatıldı. Bu yılın 10 ayında yaklaşık 1 milyon 650 bin olan ziyaretçi sayısının yıl sonunda 1 milyon 800 bini aşması bekleniyor.

Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal, AA muhabirine, ören yerinin salgın sonrası sezonu iyi geçirdiğini söyledi.

Anadolu arkeolojisine yeni boyutlar kazandıran bölgenin popüler bir destinasyon olduğuna işaret eden Topal, "Kruvaziyer turizminin de başlamasıyla 2018-2019 ziyaretçi rakamlarına doğru gidiyoruz hatta o rakamları geçeceğiz sanıyorum." dedi.

Turist sayısının iyi gittiğine işaret eden Topal, şöyle konuştu:

"Ekim sonu itibarıyla 1 milyon 650 bin civarında ziyaretçimiz var. Ziyaretçi sayısının yıl sonu 1 milyon 800 bine ulaşmasını bekliyoruz. Hangi ülkelerden geldiklerine ilişkin bir istatistik tutamıyoruz. Mevsime göre de değişiklik gösterebiliyor. Örneğin yaz aylarında Avrupalılar, Amerikalılar daha çok geliyor. İlkbaharda ise daha çok Asya kökenliler tercih ediyor. Zaten yerli ziyaretçi potansiyelimiz de oldukça yüksek. Dolayısıyla her dönemde gelen ziyaretçimiz mevcut."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahraman itfaiyeci yangından kurtardığı Nehir bebekle buluştuKahraman itfaiyeci yangından kurtardığı Nehir bebekle buluştu
Turunç Mahallesi’ne 12 bin kişilik içme suyu deposuTurunç Mahallesi’ne 12 bin kişilik içme suyu deposu
Antalya'da bir kişi pansiyon odasında ölü bulunduAntalya'da bir kişi pansiyon odasında ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Turizm Efes Antik Kenti

İzmir Namaz Vakitleri 20 Kasım Pazar

İmsak
06:26
Sabah
07:51
Öğle
13:02
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:23
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İntikam için evinin önündeki reklam panosunu satın aldı!

İntikam için evinin önündeki reklam panosunu satın aldı!

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.