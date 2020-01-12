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  4. Efes Antik Kenti 2 milyon ziyaretçiye yaklaştı

Efes Antik Kenti 2 milyon ziyaretçiye yaklaştı

İZMİR HABERLERİ  | 12.01.2020 13:02 | Son Güncelleme

Tarih turizminin bilinen merkezlerinden Efes Antik Kenti'ni 2019'da önceki yıla göre yüzde 22,5 artışla 1 milyon 810 bin kişi ziyaret etti

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Dünyanın önde gelen antik yerleşimlerinden olan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti, 2019'da ziyaretçi sayısını yüzde 22,5 artırdı.

İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Celsus Kütüphanesi, Yamaç Evleri, antik tiyatrosu ve ihtişamlı tapınaklarıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi kendisine çeken Efes Ören Yeri'ni geçen yıl 1 milyon 810 bin 791 kişi ziyaret etti.

Antik Çağ'ın Anadolu başkenti olan ve eşsiz mimari eserleriyle binlerce yıldır ayakta kalan Efes'e ziyaretçilerin 1 milyon 69 bini ücretli, 274 bini ise Müzekart ile giriş yaptı.

Efes'in en düşük ziyaretçi aldığı ay, 53 bin 505 ile ocak oldu, ağustos ayında ise 231 bin 189 ziyaretçi sayısıyla en yoğun dönem geçirildi.

Antik kenti gezmek isteyenlerin tümü yıl boyu toplam 32 milyon 75 bin 769 lira ödedi.

Antik kent içindeki Yamaç Evleri'ni 114 bin 694, Selçuk ilçesindeki Efes Müzesi'ni ise 104 bin 143 kişi gezdi.

St. Jean Ören Yeri'nin 2019 yılı ziyaretçi sayısı ise 210 bin 243 oldu.

- "UNESCO" bereketi yaşayan Bergama

UNESCO tarafından 2014 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınan Bergama da müze ve ören yeri ziyaretçilerinin tercihleri arasında yer aldı.

Stratejik bir noktada yer alması dolayısıyla tarih sahnesinden hiç kaybolmayan Pergamon Akropolü, 251 bin 226 kişi tarafından ziyaret edildi.

Pergamon Akropolü dışında, Asklepios adına kurulan bir tedavi merkezinin yer aldığı Asklepion Ören Yeri'ni de 129 bin 126 kişi gezdi.

Bergama Kızılavlu'nun (Bazilika) ziyaretçi sayısı ise 49 bin 643 oldu.

- İzmir'deki diğer ören yeri ve müzelere ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Arkeoloji, Atatürk, Tarih ve Sanat, Bergama, Efes, Çeşme, Ödemiş, Tire, Çakırağa Konağı ve Etnografya müzelerini bir yılda 489 bin 162 kişi ziyaret etti.

Efes ve Bergama'nın yanı sıra Agora, Teos, Metropolis, Klaros gibi ören yerlerinin 2019 ziyaretçi sayısı ise 3 milyon 475 bin 589 oldu.

Tüm ören yeri ve müzelerin toplam geliri de 43 milyon 46 bin 730 lira olarak gerçekleşti.

Gelirlerin 39 milyon 613 bin liralık bölümü, Efes'in de aralarında yer aldığı ören yerlerinden geldi.

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Efes Efes Antik Kenti İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

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