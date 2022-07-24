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Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları sona erdi

24.07.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda "elektromobil" kategorisinde Çukurova Üniversitesi'nden Çukurova Elektromobil takımı, "hidromobil" kategorisinde Uludağ Üniversitesi'nden UMAKİT takımı birinci oldu - Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, İLKE isimli aracıyla ilk sırayı aldı

KOCAELİ (AA) - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları sona erdi.

Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 34, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 37 araç mücadele etti.

Üniversite seviyesinde takımların yer aldığı Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda "elektromobil" kategorisinde Çukurova Üniversitesi'nden Çukurova Elektromobil takımı birinci, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Enerji Teknolojileri Topluluğu ikinci, Altınbaş Üniversitesi'nden EVA TEAM üçüncü oldu.

"Hidromobil" kategorisinde Uludağ Üniversitesi'nden UMAKİT takımı ilk sırayı aldı.

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, İLKE isimli aracıyla birinciliği elde etti.

Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Nötrino 88 takımı ikinci, Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Robowolf takımı üçüncü oldu.

Performans kategorilerinde dereceye giren takımlar ödüllerini Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ'de alacak.

- "Bu heyecan TÜBİTAK olarak bizim heyecanımızı arttırıyor"

Diğer kategorilerde dereceye giren takımlara ödüllerini takdim eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yaptığı konuşmada, bir yıl çalışmanın sonucunda kaybedenin olmadığını söyledi.

Gençlerin, sıcağın altındaki yarışlarda yapmaya çalıştıklarının hem ülke hem de insanlığın geleceği için önemine değinen Mandal, "Bu yaz günü burada olmamak için birçok sebebiniz var. Siz şunu söylemeye çalıştınız; siz teknolojiyi kullanmak değil, tüketicisi olmak değil, bu teknolojiyi tasarlayan, geliştiren ve üreten olmak istediniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu heyecan TÜBİTAK olarak bizim heyecanımızı arttırıyor, daha fazla sorumluluk alıyoruz, gelecek yıl inşallah daha iyisini birlikte yapacağız." ifadesini kullandı.

Elektromobil kategorisinde birinci olan Çukurova Elektromobil takımı araç motoru sorumlusu Muhammet Batuhan Kültür, AA muhabirine, aracı tamamen yerli malzemelerden ürettiklerini ve birinciliğin bekledikleri bir sonuç olduğunu söyledi.

Kültür, yarışta 690 watt tüketim yaptıklarını belirterek, "Aracımızda geçtiğimiz yıla göre ağırlığında ve mekaniğinde değişiklikler yaptık. Yarış kurallarındaki değişiklikler tüm yarışmacıları zorlamıştı. Şu ana kadar birincilik elde eden tüm takımlardan daha iyi bir derece elde ettik. 690 watt değerinde tüketim yaptık. 60 wattlık bir indirim aldık. Bu sonuçlar birinci olmamıza yetti. TEKNOFEST'te bulunmak mutluluk verici. Bu yıl kazandığımız bu dereceyle aracımızı TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilemeyi bekliyoruz." dedi.

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