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Eflani hindisi kolesterole iyi geliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Türkiye'nin kaliteli ve lezzetli hindilerinin yetiştirildiği Karabük'ün Eflani ilçesindeki, demir ve protein açısından zengin bir besin olan hindiler kolesterol hastalığına iyi geliyor.

Eflani Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında tanıtılan Eflani Hindisi, etinden ve suyundan yapılan hindi bandırması ile coğrafi işaret olarak tescillendi. İlçenin girişine yaptırılan hindi heykeli kentin simgesi olurken, çiftliklerde yetiştirilen ve protein açısından zengin bir besin olan organik hindiler kolesterol hastalığına da iyi geliyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla da kurulan pazarlarda ve çiftliklerde rağbet gören hindilerin fiyatları 160 TL ile 250 arasında değişiyor.

Hindi üreticiliğine bu yıl başlayan Ahmet Yıldırım, Eflani’nin hindisinin meşhur olduğunu, hem vakit geçirmek hem de tanıtım için üretime başladığını söyledi.

ETİN TADI BAMBAŞKA!

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Yıldırım, Eflani hindisinin özelliğinin kolesterole iyi gelmesi olduğunu belirterek, "Yaşlılar için kolesterole iyi geliyor diyorlar. Tavuk etinden ziyade bunun eti bambaşkadır. Yağsızdır hindi eti biraz daha” dedi.
Eflani'ye has hindileri doğal ortamda ve doğal arpa buğday ve kepek ile beslediklerini ifade eden Yıldırım, “700 civarı da hindimiz var. Yılbaşında da rağbet çok oluyor. Tek tük sipariş alıyoruz ama önümüzdeki haftalarda toplu siparişlere başlayacağız” diye konuştu.

Yıldırım, dişi ve erkek hindilerde fiyat değişikliğinin olduğunu diye getirerek, "Dişilerde biraz daha eti lezzetli olduğu için fiyat farkı var. Canlı olarak kilosu 30-35 lira. Kesilmiş hazır olarak verdiğimizde kilosu 40 liraya geliyor. En düşük ortalama hindiler 5 kilodan aşağıya gelmez” ifadelerine yer verdi.

Pazar alanında yetiştirdiği hindileri satışa çıkaran üretici ise hindilere küspe gibi besi yemi vermediklerini kaydederek şunları söyledi: “Organik besleniyor. Dişi hindiler biraz yağlı olur, erkekler biraz daha yağsız olur. Kolesterole iyi gelir. Doğal yetişen şey nasıl zararlı olabilir ki?”

Uzun yıllardır Eflani hindisinin tanıtımı için gayret ettiklerini anlatan Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ise şunları kaydetti: "Hindi etinden ve suyundan yapılan bandırma etini coğrafi işaret tescilini yaptırdık. İlçenin girişine hindi heykelini koyduk. Netice itibariyle Eflani Hindisi tanınır oldu. Lezzeti tercih edilir hale geldi. Ancak bu sefer talebe yetişemiyoruz. Köylümüz yeteri kadar üretim yapamıyor. Bu konuda geçtiğimiz yılda ziraat odasının bir çalışması oldu. 5 bin hindi palazı dağıtıldı. Bizim arzu ettiğimiz şey Eflani’de, köyde yaşayan hemşehrilerimiz geleneksel usullerle, profesyonel yöntemlerle lezzetini değiştirmeden doğal ortamda gezerek hindilerimizi yetiştirmek. Daha fazla üretim yaparak daha çok pazarlama imkanını elde etmeyi arzu ediyoruz.”

Başkan Ertuğrul birkaç üreticinin internet üzerinden Türkiye’nin her yerine Eflani Hindisini ve bandırma ekmeğini Eflani’den göndermek şartıyla pazarladıklarını belirtti.

'ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ARTACAKTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

“Köylerimizde çok fazla nitelikli iş gücü kalmadı. Yaşlı insanlar var onlarda bu üretimi yeteri kadar gerçekleştiremiyor” diyen Ertuğrul, “Birkaç tane arkadaşımız 300 ile 1000 adetlik çiftlik tarzı ama yine doğal ortamda gezdirmek suretiyle üretim yaptı. Üretim arttı ama talepte arttığı için yeteri kadar cevap verilemiyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda artacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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