Eflani hindisi kolesterole iyi geliyor

Eflani Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında tanıtılan Eflani Hindisi, etinden ve suyundan yapılan hindi bandırması ile coğrafi işaret olarak tescillendi. İlçenin girişine yaptırılan hindi heykeli kentin simgesi olurken, çiftliklerde yetiştirilen ve protein açısından zengin bir besin olan organik hindiler kolesterol hastalığına da iyi geliyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla da kurulan pazarlarda ve çiftliklerde rağbet gören hindilerin fiyatları 160 TL ile 250 arasında değişiyor.

Hindi üreticiliğine bu yıl başlayan Ahmet Yıldırım, Eflani’nin hindisinin meşhur olduğunu, hem vakit geçirmek hem de tanıtım için üretime başladığını söyledi.

ETİN TADI BAMBAŞKA!

Yıldırım, Eflani hindisinin özelliğinin kolesterole iyi gelmesi olduğunu belirterek, "Yaşlılar için kolesterole iyi geliyor diyorlar. Tavuk etinden ziyade bunun eti bambaşkadır. Yağsızdır hindi eti biraz daha” dedi.

Eflani'ye has hindileri doğal ortamda ve doğal arpa buğday ve kepek ile beslediklerini ifade eden Yıldırım, “700 civarı da hindimiz var. Yılbaşında da rağbet çok oluyor. Tek tük sipariş alıyoruz ama önümüzdeki haftalarda toplu siparişlere başlayacağız” diye konuştu.