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  4. "Efsane Başkan" olarak anılan Osman Özgüven CHP’den istifa etti

"Efsane Başkan" olarak anılan Osman Özgüven CHP’den istifa etti

İHA İHA
15.02.2024 11:52 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Dikili ilçesinde, "Efsane Başkan" olarak anılan Osman Özgüven CHP’den istifa etti.

Mevcut Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün yeniden aday gösterilmesinin ardından "Dikili kararı yeniden değerlendirilsin, hatadan dönülsün" diyen Özgüven, CHP’ye sert eleştirilerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İzmir’in Dikili ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ü yeniden aday göstermişti. Adaylığın açıklanmasının ardından tepki olarak bazı partililer istifalarını verdi.
İlçenin eski belediye başkanlarından olan ve "Efsane Başkan" olarak anılan Osman Özgüven de, "Dikili kararı yeniden değerlendirilsin, hatadan dönülsün" demişti. Adayın değiştirilmemesi üzerine bir açıklama yapan Özgüven, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"DEĞİŞİM ADINA YEŞEREN UMUTLARIMIZ NE YAZIK Kİ BOŞA ÇIKMIŞTIR"

Partisine sert eleştirilerde bulunan Özgüven, "Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim adına yeşeren umutlarımız ne yazık ki boşa çıkmıştır. Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi, partimizi özüne döndürerek sosyal demokrasi çizgisine oturtacakları, aday belirlenirken ön seçim ve halk anketi yapacakları yönünde Türkiye kamuoyuna verdikleri sözleri tutmamışlardır. Partimizin karar mekanizmalarını istila edenler, yurttaşlarımızın gönlünü kıran, seçmene saygı duymayan yanlış kararlar vermişler, CHP’deki çürümüşlük ayyuka çıkmıştır. Gelinen noktada, başta Özgür Özel olmak üzere, genel merkez yönetiminin oluşturduğu derin hayal kırıklığı içindeyim. 81 yaşımdayım. Aktif siyasi yaşamımı noktalayalı 11 yıl oldu. Hiçbir kişisel beklentim yok. Şan, şöhret, methiye, ödül, rant hırslarım hiç olmadı. Umudum, partimizde reform hareketinin gerçekleşmesiydi. Umudum, geçmişte Dikili’de hayata geçirdiğimiz ve benden sonra sonlandırılan sosyal belediyecilik uygulamalarının yeniden canlandırılmasıydı. ’Parti yönetimi halktan büyük değildir. Dikili kararı yeniden değerlendirilsin, hatadan dönülsün’ demiştim. Ömrünün önemli bölümünü; emek, demokrasi, barış mücadelesine adamış bir kişi olarak büyük emekler verdiğim partimden istifa ediyorum; çünkü bu CHP, bizim partimiz olmaktan çıkmıştır.

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