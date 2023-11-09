Efsane dizi Bizimkiler'in Dummkopf Halis'iydi! Ali Uyandıran'ın son halini görenler şaştı kaldı!

Bir dönemin en çok izlenen dizisi Bizimkiler'de Halis'i canlandıran Ali Uyandıran son haliyle şaşırttı. Uyandıran dizide babasının kendisine sürekli dummkopf demesiyle tanınıyordu. Tecrübeli oyuncuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Ustalar geçidi bir kadroya sahip olan dizide Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Atılay Uluışık, Cihat Tamer, Engin Şenkan, Mehmet Akan, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Uğurtan Sayıner, Oktay Sözbir, Meral Çetinkaya, Erdinç Dinçer, Hikmet Karagöz, Savaş Yurttaş, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Güler Ökten, Ali Uyandıran, Erdoğan Tuncel, Zihni Göktay, Rutkay Aziz ve Cezmi Baskın duayen isimler rol aldı.

Dizinin en sevilen karakterlerinden biri de Ali Uyandıran'ın canlandırdığı Halis oldu.

Usta oyuncu Bizimkiler dizisinden sonra kısa süre farklı projelerde yer alsa da uzun yıllardır kameralardan uzak yaşıyor.

YAŞAYAN USTA OYUNCULARA DESTEK İSTEDİ

Uyandıran yıllar önce verdiği bir röportajla da adından söz ettirmişti. Usta oyuncu, "Genç ve popüler oyuncularla çalışılması gayet normal fakat yaşayan usta oyuncuların desteği televizyon ve sinema sektöründe ciddiye alınmalı." demiş ve sektördeki duayen sanatçılara destek istemişti.

20 Kasım 1946 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Ali Uyandıran Hukuk Fakültesi mezunudur. Dostlar Tiyatrosu da dahil olmak üzere çeşitli topluluklarda çalışan Ali Uyandıran, Bizimkiler dizisindeki Dummkopf Halis rolüyle kendisini zirveye taşıdı.

Usta oyuncu en son Aykut Enişte 2 filminde izleyicilerin karşısına çıktı.









