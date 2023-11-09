MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Efsane dizi Bizimkiler'in Dummkopf Halis'iydi! Ali Uyandıran'ın son halini görenler şaştı kaldı!

Efsane dizi Bizimkiler'in Dummkopf Halis'iydi! Ali Uyandıran'ın son halini görenler şaştı kaldı!

09.11.2023 21:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yılların efsane dizisi Bizimkiler, oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide Selçuk Uluergüven'in canlandırdığı Almancı Davut Karapınar'ın oğlu Halis Karapınar'ı canlandıran Ali Uyandıran yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncu değişimiyle herkesi şaşırttı.

Bir dönemin en çok izlenen dizisi Bizimkiler'de Halis'i canlandıran Ali Uyandıran son haliyle şaşırttı. Uyandıran dizide babasının kendisine sürekli dummkopf demesiyle tanınıyordu. Tecrübeli oyuncuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Ustalar geçidi bir kadroya sahip olan dizide Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Atılay Uluışık, Cihat Tamer, Engin Şenkan, Mehmet Akan, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Uğurtan Sayıner, Oktay Sözbir, Meral Çetinkaya, Erdinç Dinçer, Hikmet Karagöz, Savaş Yurttaş, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Güler Ökten, Ali Uyandıran, Erdoğan Tuncel, Zihni Göktay, Rutkay Aziz ve Cezmi Baskın duayen isimler rol aldı.

ezgif.com-webp-to-jpg (6)

Dizinin en sevilen karakterlerinden biri de Ali Uyandıran'ın canlandırdığı Halis oldu.

ezgif.com-webp-to-jpg (5)

Usta oyuncu Bizimkiler dizisinden sonra kısa süre farklı projelerde yer alsa da uzun yıllardır kameralardan uzak yaşıyor.

eab4be0d-e3a6-4595-9bad-acd9ea71d318

YAŞAYAN USTA OYUNCULARA DESTEK İSTEDİ

Uyandıran yıllar önce verdiği bir röportajla da adından söz ettirmişti. Usta oyuncu, "Genç ve popüler oyuncularla çalışılması gayet normal fakat yaşayan usta oyuncuların desteği televizyon ve sinema sektöründe ciddiye alınmalı." demiş ve sektördeki duayen sanatçılara destek istemişti.

ezgif.com-webp-to-jpg (7)

20 Kasım 1946 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Ali Uyandıran Hukuk Fakültesi mezunudur. Dostlar Tiyatrosu da dahil olmak üzere çeşitli topluluklarda çalışan Ali Uyandıran, Bizimkiler dizisindeki Dummkopf Halis rolüyle kendisini zirveye taşıdı.

eab4be0d-e3a6-4595-9bad-acd9ea71d318

Usta oyuncu en son Aykut Enişte 2 filminde izleyicilerin karşısına çıktı.

5e1a809c-f265-4c6b-a2e6-079443096019

ezgif.com-webp-to-jpg (8)

ezgif.com-webp-to-jpg (10)

ezgif.com-webp-to-jpg (9)

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Son hali şaşırttıOyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Son hali şaşırttı
Yeni Bihter imaj değiştirdi! Son hali olay...Yeni Bihter imaj değiştirdi! Son hali olay...
"Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı?" dedi mal varlığını sayıp ekledi: Ben ikna olmadım!"Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı?" dedi mal varlığını sayıp ekledi: Ben ikna olmadım!
Anahtar Kelimeler:
Ali Uyandıran bizimkiler Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Felaketi gözler önüne seren acı olay! Cansız bedeni 14 kilometre ileride bulundu

Felaketi gözler önüne seren acı olay! Cansız bedeni 14 kilometre ileride bulundu

Çalışma saatleri kısalıyor mu?

Çalışma saatleri kısalıyor mu?

SSK BAĞKUR emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

SSK BAĞKUR emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Sivas'ta korkunç olay! Kolunu kıyma makinesine kaptırdı: Hastaneye böyle götürüldü

Sivas'ta korkunç olay! Kolunu kıyma makinesine kaptırdı: Hastaneye böyle götürüldü

O aslında bir milyoner! Evinden 20 kamyon çöp çıktı

O aslında bir milyoner! Evinden 20 kamyon çöp çıktı

Erdoğan'ın cezaevine girdiği dönemi hatırlattı

Erdoğan'ın cezaevine girdiği dönemi hatırlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.