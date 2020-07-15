SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Efsane futbolcu Maradona, Netflix'e dava açıyor

Efsane futbolcu Maradona, Netflix'e dava açıyor

İTALYA HABERLERİ  | 15.07.2020 08:35 | Son Güncelleme

Netflix'te yayınlanmaya hazırlanan "Tanrı'nın Eli" adlı film nedeniyle Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, dijital film ve dizi platformunu dava ediyor. Maradona, filmde kullanılan ismin kendisine ait bir söz olduğunu ve kendisinden izin alınması gerektiğini savunuyor.

Efsane futbolcu Maradona, Netflix'e dava açıyor

Netflix'in ünlü İtalyan sinemacı Paolo Sorrentino'nun çekeceği "The Hand of God" (Tanrı'nın Eli) adlı film için yeşil ışık yaktığı haberleri üzerine, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Diego Maradona dava açmaya hazırlanıyor.

Maradona 1986 yılında İngiltere'ye attığı ünlü gole atfen "Tanrının eli attı o golü" cümlesinden hareketle kendisinden izin alınması gerektiğini ileri sürüyor.

"FİLM MARADONA HAKKINDA DEĞİL"

Netflix ise filmin bir spor filmi olmadığını ve Maradona hakkında olmadığını açıkladı. Açıklamaya göre film Sorrentino'nun 1980'li yıllarda Napoli'de geçen gençlik yıllarını anlatan kişisel bir hikayeye dayanıyor.

Maradona'nın hukuki temsilini üstlenen avukatları hafta sonu Twitter'dan bir açıklama yaparak bir dava açacaklarını söylediler. Son iddialara karşılık Netflix yeni bir açıklama yapmadı.

80'li yıllarda Napoli futbol takımının yıldız futbolcusu olan Maradona, filmin anlatacağı yıllarda kentin ikonik simgelerinden biriydi. Yönetmen Sorrentino'nun da Napoli'yi tuttuğu ve futbol fanatiği olduğu biliniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar
Simon Kjaer transferinde flaş gelişmeSimon Kjaer transferinde flaş gelişme
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Arda Turan transferinde beklenmedik gelişme!

Arda Turan transferinde beklenmedik gelişme!

Galatasaray'a piyango vurdu

Galatasaray'a piyango vurdu

Yetişkin film yıldızından olay paylaşım!

Yetişkin film yıldızından olay paylaşım!

Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı resmen açıkladı

Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı resmen açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İbrahimovic'le reklam filmleri olay oldu!

İbrahimovic'le reklam filmleri olay oldu!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İtalya Kupası Napoli'nin

İtalya Kupası Napoli'nin

Şampiyon olursak soyunurum

Şampiyon olursak soyunurum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Efsane futbolcu Maradona, Netflix'e dava açıyor

Netflix'e dava açıyor!

Milan, Simon Kjaer’in satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı

Simon Kjaer transferinde flaş gelişme

Carlo Ancelotti, Cengiz Ünder'i istiyor!

Dünyaca ünlü teknik adam Cengiz Ünder'i istiyor!

İtalya Serie A'da kulüpler ligin seyircili maçlarla tamamlanmasını istiyor

Serie A'da kulüplerden flaş istek

Juventus'ta müjde! Merih Demiral, idmana çıktı

Merih Demiral müjdesi

Serie A'da aradan sonraki ilk koronavirüs vakası

Serie A'da aradan sonraki ilk koronavirüs vakası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.