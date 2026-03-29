Efsane ikili yeniden buluşuyor! Fenerbahçe Skriniar'ın partnerini buldu

Savunma hattında dünya futbolunun en çok konuşulan tandemlerinden biri yeniden hayat buluyor. PSG forması giyen Milan Skriniar’ın yanına yapılacak o dev transferle, efsanevi "ikili" yeniden bir araya geliyor.

AVRUPA'DA SAVUNMA DUVARI YENİDEN İNŞA EDİLİYOR! SKRINIAR’IN "EFSANE" PARTNERİ GELİYOR!

Futbol dünyası bu haberi konuşuyor. Fenerbahçe'nin Slovak savunma devi Milan Skriniar yükselen performansını sarı-lacivertli formayla devam ettirirken, bir müjdeli haber de yönetimden geldi. Savunma hattında Skriniar ile geçmişte kusursuz bir uyum yakalayan Stefan de Vrij için düğmeye basıldı.

ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ: SAVUNMADA KUSURSUZ UYUM

Sabah gazetesine göre menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilen Stefan de Vrij için kollar sıvandı. Savunma hattındaki dağınıklığı gidermek isteyen yönetim, çareyi "denenmiş ve başarılı olmuş" bir formülde buldu. Skriniar’ın yanına, geçmişte yan yana oynadıklarında Avrupa’nın en geçit vermez ikilisi olarak gösterilen eski partnerini monte etmeyi hedefleyen bu operasyon, taraftarları da heyecanlandırdı. Transferin tamamlanmasıyla birlikte, rakiplerin korkulu rüyası haline gelen o "beton duvar" yeniden yükselecek.

BONSERVİSSİZ KADROYA KATILABİLİR!

İtalyan devi Inter, sözleşmesi sene sonunda sona eren Hollandalı stoper Stefan de Vrij'e yeni kontrat yapmayı planlamıyor. Sene sonunda serbest statüye geçecek yıldız isim için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, yüksek bir maaş ile oyuncunun aklını çelmeyi planlıyor.

Öte yandan 34 yaşındaki stoper, bu sezon toplam 14 maçta görev alıp 905 dakika sahada kalabildi.