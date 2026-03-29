Efsane ikili yeniden buluşuyor! Fenerbahçe Skriniar'ın partnerini buldu

Savunma kurgusunu sil baştan yazmaya hazırlanan Fenerbahçe, Milan Skriniar’ın yanına yapılacak Stefan de Vrij transferiyle "nostalji" devrimi başlattı. Geçmişte Skriniar ile yan yana oynadığında Avrupa’nın en az gol yiyen tandemini oluşturan o yıldız isim, yeniden Slovak oyuncunun partneri oluyor.

Efsane ikili yeniden buluşuyor! Fenerbahçe Skriniar'ın partnerini buldu
Burak Kavuncu
Stefan de Vrij

Stefan de Vrij

HOL Hollanda
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Inter
Savunma hattında dünya futbolunun en çok konuşulan tandemlerinden biri yeniden hayat buluyor. PSG forması giyen Milan Skriniar’ın yanına yapılacak o dev transferle, efsanevi "ikili" yeniden bir araya geliyor.

AVRUPA'DA SAVUNMA DUVARI YENİDEN İNŞA EDİLİYOR! SKRINIAR’IN "EFSANE" PARTNERİ GELİYOR!

Efsane ikili yeniden buluşuyor! Fenerbahçe Skriniar ın partnerini buldu 1

Futbol dünyası bu haberi konuşuyor. Fenerbahçe'nin Slovak savunma devi Milan Skriniar yükselen performansını sarı-lacivertli formayla devam ettirirken, bir müjdeli haber de yönetimden geldi. Savunma hattında Skriniar ile geçmişte kusursuz bir uyum yakalayan Stefan de Vrij için düğmeye basıldı.

ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ: SAVUNMADA KUSURSUZ UYUM

Efsane ikili yeniden buluşuyor! Fenerbahçe Skriniar ın partnerini buldu 2

Sabah gazetesine göre menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilen Stefan de Vrij için kollar sıvandı. Savunma hattındaki dağınıklığı gidermek isteyen yönetim, çareyi "denenmiş ve başarılı olmuş" bir formülde buldu. Skriniar’ın yanına, geçmişte yan yana oynadıklarında Avrupa’nın en geçit vermez ikilisi olarak gösterilen eski partnerini monte etmeyi hedefleyen bu operasyon, taraftarları da heyecanlandırdı. Transferin tamamlanmasıyla birlikte, rakiplerin korkulu rüyası haline gelen o "beton duvar" yeniden yükselecek.

BONSERVİSSİZ KADROYA KATILABİLİR!

Efsane ikili yeniden buluşuyor! Fenerbahçe Skriniar ın partnerini buldu 3

İtalyan devi Inter, sözleşmesi sene sonunda sona eren Hollandalı stoper Stefan de Vrij'e yeni kontrat yapmayı planlamıyor. Sene sonunda serbest statüye geçecek yıldız isim için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, yüksek bir maaş ile oyuncunun aklını çelmeyi planlıyor.

Öte yandan 34 yaşındaki stoper, bu sezon toplam 14 maçta görev alıp 905 dakika sahada kalabildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Sadettin Saran fenerbahçe inter transfer haberleri Milan Skriniar
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler'in yeni adresi

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler'in yeni adresi

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

