SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Nijeryalı eski golcü Samuel Elijah, Victor Osimhen’in Galatasaray’da hedeflerini tamamladığını ve ayrılması gerektiğini savunurken söyledikleriyle Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. İşte detaylar...

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!
Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili transfer iddiaları gündemdeki yerini korurken, Nijeryalı eski golcü Samuel Elijah’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Elijah, yıldız futbolcunun artık Galatasaray’daki kariyerini tamamladığını ve Avrupa’nın en üst seviyesinde mücadele etmesi gerektiğini savundu.

“KONFOR ALANIYLA YETİNMEMELİ”

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı! 1

Osimhen’in son iki sezonda önemli bir başarı ortaya koyduğunu belirten Samuel Elijah, yıldız oyuncunun artık daha büyük hedeflere yönelmesi gerektiğini söyledi.

Elijah, "Osimhen, kariyeri için neyin en iyisi olduğunu biliyor. Ancak ona bir tavsiye vermem gerekirse, son iki sezondaki önemli katkısını vurgulardım. Şampiyonluğu kazandı ve yeteneğini kanıtladı. Artık daha büyük zorlukların üstesinden gelmesi gerekiyor. Konfor alanıyla yetinmemeli, gelişimini sürdürmek için daha fazla görünürlük kazanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

“AYRILMA ZAMANI GELDİ”

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı! 2

Nijeryalı eski forvet, Osimhen’in kariyerinde yeni bir sayfa açması gerektiğini dile getirirken, Avrupa’nın elit kulüplerinde oynayabilecek kaliteye sahip olduğunu vurguladı.

Samuel Elijah, "Bana göre Osimhen'in ayrılma zamanı geldi. Daha büyük zorluklarla yüzleşmesi gerekiyor. Büyük bir Avrupa kulübünde başarılı olmak için gerekli kişiliğe ve potansiyele sahip." dedi.

REAL MADRID YORUMU

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı! 3

Son dönemde adı sık sık Real Madrid ile anılan Victor Osimhen hakkında da konuşan Elijah, yıldız oyuncunun dünyanın her takımında başarı sağlayabilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

Elijah, "Dürüst olmak gerekirse, Osimhen duygularını kontrol edebildiği sürece dünyanın herhangi bir takımında oynayabilir ve başarılı olabilir." sözleriyle oyuncuya olan güvenini ortaya koydu.

“MÜKEMMEL SEÇİM OLUR”

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı! 4

Osimhen’in fiziksel özellikleri ve futbol kalitesine dikkat çeken Samuel Elijah, İspanyol devinin Nijeryalı yıldız için doğru adres olabileceğini belirtti.

Elijah, "O tam bir atlet, tam bir futbolcu. Enerjisi var, genç, tutkulu, çok güçlü ve gol atmayı biliyor. Bu yüzden bana göre Osimhen herhangi bir ligde, herhangi bir takımda oynayabilir ve başarılı olacaktır. Dolayısıyla Real Madrid onun için mükemmel bir seçim olur." açıklamasını yaptı.

“EN İYİLERLE KARŞILAŞMALI”

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı! 5

Galatasaray’da artık yapabileceğini yaptığını savunan Elijah, Osimhen’in kariyer gelişimi için daha rekabetçi bir ortamda forma giymesi gerektiğini söyledi.

Samuel Elijah, "Takımdan ayrılmalı çünkü elinden gelen her şeyi yaptı ve takımda, ligde rekabet zayıf. Daha büyük zorlukların üstesinden gelmesi, en iyilerle boy ölçüşebileceği yerlere gitmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet Bahçeli talimatı verdi: Fatih Terim müzesi kuruluyor!Devlet Bahçeli talimatı verdi: Fatih Terim müzesi kuruluyor!
Dursun Özbek'in dili sürçtü, ortalık karıştı! "Ağzımdan çıktı ya"Dursun Özbek'in dili sürçtü, ortalık karıştı! "Ağzımdan çıktı ya"
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray real madrid Victor Osimhen Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında çarpıcı Muhittin Böcek iddiası! "Önümüzdeki günlerde..."

Canlı yayında çarpıcı Muhittin Böcek iddiası! "Önümüzdeki günlerde..."

Vance: "Trump aniden vazgeçti", İran'dan kaos tehdidi: "Yarım günden az bir sürede...

Vance: "Trump aniden vazgeçti", İran'dan kaos tehdidi: "Yarım günden az bir sürede...

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Çeyrek altında dikkat: Kuyumcudan 'tarih' vurgusu! Kritik gramaj detayı

Çeyrek altında dikkat: Kuyumcudan 'tarih' vurgusu! Kritik gramaj detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.