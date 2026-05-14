Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili transfer iddiaları gündemdeki yerini korurken, Nijeryalı eski golcü Samuel Elijah’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Elijah, yıldız futbolcunun artık Galatasaray’daki kariyerini tamamladığını ve Avrupa’nın en üst seviyesinde mücadele etmesi gerektiğini savundu.

“KONFOR ALANIYLA YETİNMEMELİ”

Osimhen’in son iki sezonda önemli bir başarı ortaya koyduğunu belirten Samuel Elijah, yıldız oyuncunun artık daha büyük hedeflere yönelmesi gerektiğini söyledi.

Elijah, "Osimhen, kariyeri için neyin en iyisi olduğunu biliyor. Ancak ona bir tavsiye vermem gerekirse, son iki sezondaki önemli katkısını vurgulardım. Şampiyonluğu kazandı ve yeteneğini kanıtladı. Artık daha büyük zorlukların üstesinden gelmesi gerekiyor. Konfor alanıyla yetinmemeli, gelişimini sürdürmek için daha fazla görünürlük kazanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

“AYRILMA ZAMANI GELDİ”

Nijeryalı eski forvet, Osimhen’in kariyerinde yeni bir sayfa açması gerektiğini dile getirirken, Avrupa’nın elit kulüplerinde oynayabilecek kaliteye sahip olduğunu vurguladı.

Samuel Elijah, "Bana göre Osimhen'in ayrılma zamanı geldi. Daha büyük zorluklarla yüzleşmesi gerekiyor. Büyük bir Avrupa kulübünde başarılı olmak için gerekli kişiliğe ve potansiyele sahip." dedi.

REAL MADRID YORUMU

Son dönemde adı sık sık Real Madrid ile anılan Victor Osimhen hakkında da konuşan Elijah, yıldız oyuncunun dünyanın her takımında başarı sağlayabilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

Elijah, "Dürüst olmak gerekirse, Osimhen duygularını kontrol edebildiği sürece dünyanın herhangi bir takımında oynayabilir ve başarılı olabilir." sözleriyle oyuncuya olan güvenini ortaya koydu.

“MÜKEMMEL SEÇİM OLUR”

Osimhen’in fiziksel özellikleri ve futbol kalitesine dikkat çeken Samuel Elijah, İspanyol devinin Nijeryalı yıldız için doğru adres olabileceğini belirtti.

Elijah, "O tam bir atlet, tam bir futbolcu. Enerjisi var, genç, tutkulu, çok güçlü ve gol atmayı biliyor. Bu yüzden bana göre Osimhen herhangi bir ligde, herhangi bir takımda oynayabilir ve başarılı olacaktır. Dolayısıyla Real Madrid onun için mükemmel bir seçim olur." açıklamasını yaptı.

“EN İYİLERLE KARŞILAŞMALI”

Galatasaray’da artık yapabileceğini yaptığını savunan Elijah, Osimhen’in kariyer gelişimi için daha rekabetçi bir ortamda forma giymesi gerektiğini söyledi.

Samuel Elijah, "Takımdan ayrılmalı çünkü elinden gelen her şeyi yaptı ve takımda, ligde rekabet zayıf. Daha büyük zorlukların üstesinden gelmesi, en iyilerle boy ölçüşebileceği yerlere gitmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.