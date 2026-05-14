Düşes dizisinin galasında 'hiyerarşi' krizi! Pelin Karahan konuştu Erdal Özyağcılar ve Nurseli İdiz kayıtsız kalmadı

Romantik komedi türündeki dikey dizi Düşes'in galası dün akşam gerçekleştirildi.

Pelin Karahan, Seçkin Özdemir, Gökberk Demirci, Erdal Özyağcılar, Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar, Melisa Doğu, Fatma Toptaş, Mustafa Enis Bilir, Zeynep Özyağcılar, Necati Kutlu, Selda Güdükoğlu ve Yağmur Çelik‘in başrollerini paylaştığı dizinin galasına 'hiyerarşi' krizi damga vurdu.

Dizinin başrolü Pelin Karahan röportaj verdikten sonra Nurseli İdiz 'Kısaca özetledi hepimizin söyleyeceği şeyi özetledi' diyerek söze girdi.

O esnada muhabirler Erdal Özyağcılar'a dönüp sizi alalım deyince Özyağcılar kendini tutamadı ve 'Beni almayın çünkü şunun için beni almayın burada yapımcımız var, yönetmenimiz var. Bir sıralama, hiyerarşi var. Yapımcıdır, yönetmendir. Bu hiyerarşik yapıyı bozmayalım.' diyerek tepkisini gösterdi.