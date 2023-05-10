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Efsane kadronun son ismi de takımdan ayrılıyor! Sergio Busquets, sezon sonunda Barcelona'yı bırakıyor

10.05.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol ekibi Barcelona, deneyimli futbolcusu Sergio Busquets’in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Yılda brüt 37 milyon euro kazanan Busquets, Barcelona'nın 8 milyon euroluk yeni sözleşme teklifini kabul etmemişti.

Efsane kadronun son ismi de takımdan ayrılıyor! Sergio Busquets, sezon sonunda Barcelona'yı bırakıyor
Sergio Busquets

Sergio Busquets

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
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Barcelona’da bir devir daha kapanıyor. Barcelona’ya 2005 yılında gelen İspanyol futbolcu Sergio Busquets, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Barça efsanesi veda ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Barcelona A Takımı ile 15. sezonunu geçiren 34 yaşındaki futbolcu, 718 karşılaşmaya çıktı ve 18 gol, 40 asistlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcu, ayrıca 718 maçla Barça ile tüm zamanlarda en fazla forma giyenler listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

31 KUPA KAZANDI

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Busquets, Barcelona ile birçok başarıya imza attı ve kazanmadığı kupa kalmadı. Barça ile 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 8 La Liga, 7 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kazandı.


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