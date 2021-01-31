Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi

Futbol kariyeri boyunca hem saha içi hem de saha dışı olmak üzere yaptığı çılgınlıklarla sık sık gündeme gelen ve bu yüzden "deli" lakabını alan Kolombiyalı eski kaleci Rene Higuita'nın kızı da babasının izinden gidiyor.Pamela Higuita, babasının yıllar önce verdiği çırılçıplak pozu tekrarladı. Babası gibi çıplak bir şekilde kameralar karşısına geçen Pamela, mahrem yerlerini kaleci eldiveni ve futbol topuyla kapattı.

FOTOĞRAFA BEĞENİ YAĞDI

İspanyolların dünyaca ünlü gazetesi Marca için soyunan Pamela Higuita'nın bu pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

AKREP VURUŞUYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Kariyeri boyunca saha içinde çılgın hareketler yapan, maç esnasında topla kalesinden çıkıp takımıyla birlikte atağa kalkan Rene Higuita, 1995 yılında İngiltere ile oynanan maçta yaptığı akrep vuruşuyla adından söz ettirmişti. Kolombiyalı kaleci, Kolombiya ile oynanan 1990 Dünya Kupası 2. tur maçının uzatmalarında kalesinden çıkıp topu kaptırdıktan sonra gol yiyip takımının elenmesine yol açmıştı.