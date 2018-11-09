Efsane isim Çetin Çeki hayatını kaybetti

Antalya’dan Türk sporunu yasa boğan haber geldi. Eski TRT spikeri ve Anadolu Efes’in asbaşkanlarından TMOK üyesi Çetin Çeki, Antalya’da vefat etti.
Gece rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Çetin Çeki, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin Çeki, yurt içi ve dışında art arda başarılı sonuçlar aldığı yıllarda Efes Pilsen’in başında uzun yıllar asbaşkan olarak görev yaptı.
Bir dönem Kulüpler Birliği Başkanlığı da yapan Çetin Çeki, ayrıca TRT’de spikerlik ve yöneticilik görevinde bulunmuştu. Çetin Çeki TRT’de “Bir Başka Gece” adlı eğlence programını da sunmuştu. Çetin Çeki’nin cenazesi 10 Kasım Cumartesi günü Antalya Muratpaşa Camii’de öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ VE ANADOLU EFES'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Çetin Çeki’nin vefat haberinin yaptığı Twitter’dan “TMOK Üyesi ve değerli spor insanı Çetin Çeki vefat etti. Cenazesi 10 Kasım Cumartesi günü Antalya Muratpaşa Camii’nde kılınacak öğlen namazına müteakip toprağa verilecek olan Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” şeklinde bir başsağlığı mesajı paylaştı.
Anadolu Efes Kulübü de resmi internet sitesinden ‘Acı Kaybımız’ başlığı ile yaptığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Kulübümüz eski Asbaşkanlarından, değerli insan, Mustafa Çetin Çeki'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesiyle, sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Sayın Çeki, Anadolu Grubu Ailesi'ne, 1982 yılında Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü göreviyle katılmış, 2004 yılında Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü olarak emekliye ayrılmıştır. Aynı yıl Anadolu Efes Spor Kulübü'nde asbaşkanlığa getirilen Çeki, 2011 yılına kadar Kulübümüzün Asbaşkanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmüştür. Merhumun cenazesi, yarın (10 Kasım 2018, Cumartesi) öğle namazını müteakiben Antalya Muratpaşa Camii'nden kaldırılacaktır."
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