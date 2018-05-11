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Efsaneden yıldız futbolcuya seks tavsiyesi!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 11.05.2018 07:54 | Son Güncelleme

Brezilya'nın efsane golcülerinden Romario, Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası'nda Güney Amerika ekibinin golcüsü olması beklenen Gabriel Jesus'a sıradışı tavsiyelerde bulundu

Efsaneden yıldız futbolcuya seks tavsiyesi!

Manchester City formasıyla Guardiola yönetiminde harika bir sezon geçiren genç golcü performansı sayesinde Brezilya’nın Dünya Kupası’ndaki en öne çıkan gol umudu oldu. Güney Amerika devinin eski golcülerinden Romario da, Gabriel Jesus’a kimilerine göre altın değerinde kimilerine göre ise garip tavsiyelerde bulundu.Tam adı Romario de Souza Faria olan efsane golcü, Gabriel Jesus’a kupaya gelmeden önce bol bol seks yapmasını tavsiye etti.

Romario ‘Gabriel’e en önemli tavsiyem kupaya kadar kalan boş günlerinde bol bol seks yapması’ derken ‘Diğer günlerde de maçlara ve turnuvaya odaklanması gerekiyor” dedi.

Romario daha sonra şaka yaptığının da altını çizdi. Lance kanalına konuşan Romario ayrıca Gabriel Jesus’a ‘Eline geçirdiğin gol fırsatı son fırsat olabilir bu yüzden her pozisyonu gole çevirmeye çalışmalı, macera aramamalısın’ nasihatinde bulundu.

Dünya Kupası’nın bütün diğer futbol organizasyonlarından her yönüyle farklı olduğunu söyleyen Romario, ‘Sadece kupaya odaklanmalı, bütün problemlerini unutmalısın, yoksa kupayı kazanamazsın’ dedi. Brezilya’nın Dünya Kupası macerası 17 Haziran’da İsviçre’yle oynayacağı maçla başlayacak. (Skor)

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Anahtar Kelimeler:
romario Gabriel Jesus brezilya milli takımı 2018 dünya kupası

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