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Efsanevi müzik grubu U2, Kiev metrosunda konser verdi

08.05.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken, sığınak olarak da kullanılan Kiev metrosunda U2 konseri düzenlendi. Zelenskiy'nin daveti üzerine gelen, dünyaca ünlü İrlandalı efsanevi rock müzik grubu U2'nun metro konserine yüzlerce Ukraynalı katıldı.

İrlandalı rock müzik grubu U2, Ukraynalılara moral konseri verdi. Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Khreshchatyk metro durağında düzenlenen konser büyük ilgi gördü.

YÜZLERCE KİŞİ EŞLİK ETTİ

Savaşın başında sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda yüzlerce kişi şarkılara eşlik etti. U2, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin halkla dayanışma amacıyla grubu Kiev'e davet ettiğini belirtti.

U2 rock müzik grubu, 1976 yılında İrlanda’nın başkenti Dublin’de kuruldu.

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Kiev
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