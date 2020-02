Ege Bölgesi Kariyer Fuarı için gün sayılıyor

Bu yıl Ege Üniversitesi (EÜ)’nin koordinatörlüğünde "Yetenek Her Yerde" temasıyla yapılacak ve öğrencileri iş ve staj imkanı için firmalarla buluşturacak olan "Ege Bölgesi Kariyer Fuarı" için hazırlıklar devam ediyor. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizin geleceğinde hayati rol oynayacak gençlerimiz için önemli bir fırsat sunacağına inandığımız fuarımıza tüm gençlerimizi bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteği ile Ege Üniversitesi (EÜ) koordinatörlüğünde düzenlenecek olan "Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’20" (EGEKAF) 20-21 Mart tarihlerinde Kültürpark Fuar Alanında gerçekleşecek. "Yetenek Her Yerde" temasıyla yapılacak fuarın hazırlıkları ise tüm hızıyla sürüyor. Ege Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da, fuara ilişkin açıklama yaptı.

Budak, "Devletimiz, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sadece öğrencilerimizin akademik gelişimlerini değil kariyer gelişimlerini de göz önüne alarak önemli projeleri hayata geçiriyor. Bu projelerden birisi de ’Yetenek Her Yerde’ temasıyla, 2019 yılında yola çıkan bölgesel kariyer fuarlarıdır. Her bölgede gerçekleştirilen bu etkinliklerden biri olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı bu yıl 20-21 Mart 2020 tarihlerinde İzmir Kültürpark Fuar alanında Ege Üniversitesi tarafından bölgedeki diğer 16 paydaş üniversite ile ortak etkinlik yapmaları konusunda yetkilendirilmiştir. Ev sahibi ve koordinatör üniversitesi olarak hazırlıklarımızı kız kesmeden sürdürüyoruz. Ülkemizin geleceğinde hayati rol oynayacak gençlerimiz için önemli bir fırsat sunacağına inandığımız fuarımıza tüm gençlerimizi bekliyoruz" dedi.