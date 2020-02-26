YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ege Bölgesi Kariyer Fuarı için gün sayılıyor

Ege Bölgesi Kariyer Fuarı için gün sayılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 26.02.2020 11:09 | Son Güncelleme

Bu yıl Ege Üniversitesi (EÜ)’nin koordinatörlüğünde "Yetenek Her Yerde" temasıyla yapılacak ve öğrencileri iş ve staj imkanı için firmalarla buluşturacak olan "Ege Bölgesi Kariyer Fuarı" için hazırlıklar devam ediyor.

Bu yıl Ege Üniversitesi (EÜ)’nin koordinatörlüğünde "Yetenek Her Yerde" temasıyla yapılacak ve öğrencileri iş ve staj imkanı için firmalarla buluşturacak olan "Ege Bölgesi Kariyer Fuarı" için hazırlıklar devam ediyor. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizin geleceğinde hayati rol oynayacak gençlerimiz için önemli bir fırsat sunacağına inandığımız fuarımıza tüm gençlerimizi bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteği ile Ege Üniversitesi (EÜ) koordinatörlüğünde düzenlenecek olan "Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’20" (EGEKAF) 20-21 Mart tarihlerinde Kültürpark Fuar Alanında gerçekleşecek. "Yetenek Her Yerde" temasıyla yapılacak fuarın hazırlıkları ise tüm hızıyla sürüyor. Ege Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da, fuara ilişkin açıklama yaptı.
Budak, "Devletimiz, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sadece öğrencilerimizin akademik gelişimlerini değil kariyer gelişimlerini de göz önüne alarak önemli projeleri hayata geçiriyor. Bu projelerden birisi de ’Yetenek Her Yerde’ temasıyla, 2019 yılında yola çıkan bölgesel kariyer fuarlarıdır. Her bölgede gerçekleştirilen bu etkinliklerden biri olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı bu yıl 20-21 Mart 2020 tarihlerinde İzmir Kültürpark Fuar alanında Ege Üniversitesi tarafından bölgedeki diğer 16 paydaş üniversite ile ortak etkinlik yapmaları konusunda yetkilendirilmiştir. Ev sahibi ve koordinatör üniversitesi olarak hazırlıklarımızı kız kesmeden sürdürüyoruz. Ülkemizin geleceğinde hayati rol oynayacak gençlerimiz için önemli bir fırsat sunacağına inandığımız fuarımıza tüm gençlerimizi bekliyoruz" dedi.

Katılım için çağrılar devam ediyor
Öte yandan fuar hazırlıkları kapsamında ev sahibi üniversite görevini üstlenen Ege Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, fuara katılacak bölge üniversitelerinin rektörlerini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuyor. Yine geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’ın da katıldığı tanıtım toplantısında fuar ile ilgili yapılan hazırlıklar ve projeler basınla paylaşıldı.
Rektör Budak ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a yaptıkları ziyaret ile hazırlıklar hakkında bilgilendirmede bulundu. Fuara büyük önem veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden de öğrencilere ve firmalara katılım çağrısında bulundu.
Ege Bölgesindeki 17 üniversitenin katılacağı, iş ve staj imkanı arayan öğrencilerle firmaları bir araya getirerek mülakat ortamı oluşturacak olan fuar kapsamında, çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere ve firmaların insan kaynakları yöneticileri ile söyleşilere yer verilecek.
Fuarın en önemli etkinliklerinden birisi de düzenlenecek olan "Ege Bölgesi Ar-Ge Proje Pazarı ve Yarışması" olacak. Proje yarışmasına; fen-mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler olmak üzere 3 ana tema üzerinden başvuru yapılanabilecek. Üniversitelerde yürütülmekte olan ve/veya Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış olan, sanayiye uygulanabilir özgün çözümler getiren, nitelikli, gelecek vaat eden projelerin sanayiye tanıtılmasını amaçlayan etkinliğe katılanlara katılım belgesinin de verileceği ifade edildi. Yarışmaya katılma koşullarına ve başvuru tarihlerine ise “www.egekariyerfuari.org” internet sitesinden ulaşılabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İkinci cemre suya düştü

İkinci cemre suya düştü

Öğrencilerden depremzedelere yardım kermesi

Öğrencilerden depremzedelere yardım kermesi

Göz tansiyonu problemine dikkat

Göz tansiyonu problemine dikkat

Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı Kemer’de kampa girdi

Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı Kemer’de kampa girdi

Alaşehir’de üzüm üreticilerine bilgilendirme toplantısı

Alaşehir’de üzüm üreticilerine bilgilendirme toplantısı

Uşak’ta bin 55 vatandaş ’Açık Kapı’ya başvuruda bulundu

Uşak’ta bin 55 vatandaş ’Açık Kapı’ya başvuruda bulundu

İzmir Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
06:21
Sabah
07:42
Öğle
13:29
İkindi
16:36
Akşam
19:07
Yatsı
20:23

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Deva Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Feyza Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir’de bir yayaya çarparak kaçan aracın sürücüsü yakalandı

İzmir’de bir yayaya çarparak kaçan aracın sürücüsü yakalandı

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.