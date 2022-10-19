Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda yeniden Ender Yorgancılar dönemi

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ender Yorgancılar yeniden seçildi.

İzQ İnovasyon Merkezi'nde yapılan seçimde meclis üyeleri sandık başına gitti.

Yönetim kurulu başkanlığı için daha önce adaylığını açıklayan Mustafa Karabağlı, seçimden önce adaylıktan çekildi.

Ender Yorgancılar, tek liste ile yapılan seçimde kullanılan 105 oydan 103'ünü aldı. EBSO'da 2005-2009 yılları arasında meclis başkanlığı yapan, 2009 yılından bu yana da yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Yorgancılar, bu görevi 4. kez üstlendi.

Ender Yorgancılar başkanlığındaki yönetim kurulu Hakan Ürün, Metin Aktaş, Hüseyin Turhan, İdil Yiğitbaşı, Ateş İlyas Demirkalkan, Suha Kahraman, Haydar İnanç, Aytekin Öztaş, Cüneyd Temel ve Ali Arda Yüksel'den oluştu.

Oda'da İbrahim Gökçüoğlu, Eyüp Sevimli ve Hakkı Attaroğlu'nun yarıştığı meclis başkanlığı seçiminde ise oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

- "Hayatımızda değişen bir şey olmadı"

Seçim sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Yorgancılar, yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapacaklarını belirterek, "Bu görev dağılımı sonucunda gerek İzmir'de gerekse Ankara'da devam eden projelerimizle ve onların çözümüyle ilgili faaliyetlere devam edeceğiz. Bizim hayatımızda değişen bir şey olmadı. Ben yarın sabah nereden başlayacağımı biliyorum." ifadelerini kullandı.

Yorgancılar, gazetecilerin, diğer başkan adayı Mustafa Karabağlı'nın "meclis üyelerine baskı yapıldığı" yönünde iddialarının bulunduğunu söylemesi üzerine şöyle konuştu:

"Seçime tek liste halinde gitmek durumunda kaldık. Ben Karabağlı'nın bu seçimden çekileceğini tahmin etmiyordum. Çünkü başından beri bu çalışmaların içindeydi. Tabii kendi takdiri. İzmir, hoşgörünün merkezi. Baskıyla iş yapan bir anlayış hiçbir zaman olmamıştır. Hele sanayi odası üyelerine yapılan en büyük hakarettir bu. Üyelerin de çok büyük bir tepkisi oldu. Kim kimi baskısı altına alabilir ki? Neticede perdenin arkasına giriyorsunuz ve hür iradenizle oy kullanıyorsunuz. Size burada kim baskı yapabilir? Ben bu yarışın demokrat bir şekilde olmasını istedim. Sayın Karabağlı'nın listesinden başka liste çıkarma talebi geldiğinde ben 'çıkarmayın' dedim. Çünkü teamüllerimizde başkanın olduğu listeden başka bir aday çıkmaz."

