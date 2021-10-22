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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

22.10.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.11'de merkez üssü Didim açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7,04 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Aydın'ın Didim ilçesine 265,93 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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