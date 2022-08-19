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Ege Denizi'nde 7 ayda 11 bin 111 düzensiz göçmen kurtarıldı

19.08.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtarılanların 9 bin 973'ünün Yunanistan unsurlarınca geri itildiği belirlendi

İZMİR (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Sahil Güvenlik ekipleri, Ege Denizi'nde 1 Ocak-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında 9 bin 973'ü Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilmiş, 1138'i çeşitli nedenlerle mahsur kalmış 11 bin 111 düzensiz göçmeni kurtardı.

Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göçü önleme ve denizde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Büyük umutlarla açıldıkları denizde Yunanistan unsurlarına yakalanan, motorları sökülüp, can yelekleri alınarak Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin son umudu Türk Sahil Güvenlik ekipleri oluyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden derlenen bilgilere göre, ekipler, 1 Ocak-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itildiği tespit edilen 9 bin 973 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bu yıl 7 ayda en çok geri itme olayı 1933 düzensiz göçmenle temmuz ayında tespit edildi.

Motor arızası, teknelerinin su alması gibi nedenlerle denizde ölümle burun buruna gelen ve yardım çağrısında bulunan 1138 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Ekipler, 7 ayda 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı.

Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan 80 gözmen kaçakçısı da ekiplerce gözaltına alındı.

Göçmenlerle birlikte yurt dışına kaçmaya çalışan 17 kişi de yakalandı.

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