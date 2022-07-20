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Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarınca itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

20.07.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarınca itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'ndeki Sarnıç Burnu'nun kuzeyinde, 18 Temmuz'da Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 can salına transfer edilen göçmenlerin Türk karasularına itildiği Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

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Ege Denizi Yunanistan msb sahil güvenlik komutanlığı

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