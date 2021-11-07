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Ege İhracatçı Birliklerinden eğitim müfredatı için "organik dersi" önerisi

07.11.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege İhracatçı Birliklerinden eğitim müfredatı için "organik dersi" önerisi

Ege İhracatçı Birliklerinden eğitim müfredatı için "organik dersi" önerisi

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, organik ürünlerin faydalarının çocuklara anlatılacağı "organik dersi"nin müfredata konulmasını talep ettiklerini bildirdi.

Celep, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada salgınla birlikte sağlıklı, kaliteli ve güvenilir gıda ile tekstil ürünlerine yöneliş olduğunu, iklim değişikliği nedeniyle de toplumda organik bilincinin artmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

Türkiye’de organik üretimin artarak yaygınlaşması için organik tarım desteklemelerinin artırılması ve zamanında açıklanması gerektiğini dile getiren Celep, tüketimin artırılması için de okullarda eğitim verilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Tüketim alışkanlıklarının çocuk yaşta kazanıldığını vurgulayan Celep, şunları kaydetti:

"Türk organik sektörü olarak, organik ürünlerin faydalarının çocuklara anlatılacağı 'organik dersi'nin okullarda müfredata konulmasını istiyoruz. Çocuklarda organik bilincinin artması için Milli Eğitim Bakanlığıyla iş birliği yapıp, okullarda organik tarımın anlatılmasını talep ediyoruz. Organik ürünlerin tüketiminin artması sektörümüzü güçlendireceği gibi sağlıklı nesiller yetişmesine de büyük katkı sağlayacak. Bu sayede Türkiye'nin sağlık harcamalarına ayırması gereken bütçe düşecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak iş birliği öte yandan organik, ekolojik, doğal gibi birçok etiketin ayrımının doğru şekilde öğrenilmesine katkı sağlayacak, tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilecek."

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