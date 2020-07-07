Ege İhracatçı Birliklerinden "sürdürülebilirlik" manifestosu

Sürdürülebilirlikle ilgili yatırımların finanse edilmesinin gelecek dönemde bir zorluk olarak karşılarına geleceğini kaydeden Eskinazi, bu yönde çalışma yapan firmaların harcamalarının yarısının devlet destekleri kapsamına alınmasını talep ettiklerini dile getirdi.

"Öncelikle karbon ve su ayak izini minimuma indirmek istiyoruz. Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımını arttırmayı amaçlıyoruz. EİB'nin kullandığı elektriği binamıza kuracağımız güneş panellerinden üretmek için proje üzerinde çalışıyoruz. Üyelerimizi de bu konuya yönlendiriyoruz."

Eskinazi, EİB bünyesinde "Sürdürülebilirlik Grubu" kurdukları aktararak, şöyle devam etti:

Dünyanın sınırlı kaynaklarının hızla tüketildiğini ve kirletildiğini ifade eden Eskinazi, mevcut üret - tüket sisteminin dünya limitlerini oldukça zorlamaya başladığının altını çizdi.

İnternet üzerinden düzenlenen ve Birlik başkanlarının da katıldığı basın toplantısında konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandeminin en önemli nedenlerinden birinin de dünya genelinde sürdürülebilirlik konusunda doğru sınav verilememesi olduğunu belirtti.

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri ( EİB ), kaynakların bilinçli kullanımı, karbon ve su ayak izinin en aza indirilmesi hedefiyle sürdürülebilirlik manifestosu açıkladı.

- "Pandemi tarıma ilgiyi artırdı"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da pandemi döneminin tarıma ilgiyi artırdığını, sanayicilerin tarım yatırımlarına yöneldiğini, bu ilginin tarımda katma değerli üretim ve sürdürülebilirliğe güç vereceğini anlattı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci ise EİB'nin 2020 yılını "sürdürülebilirlik yılı" ilan ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik için israf ve üretimdeki kayıpların azaltılması konusunda çaba harcanmalı. Son 6 ayda çok iyi performans sergiledik. İhracatçılarımızın ve üreticilerimizin bir başarısı. Bu başarının sürekli olması için çaba göstereceğiz."

