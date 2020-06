Ege ile Kumamoto üniversiteleri arasında 20 yıldır süregelen işbirliği yenilendi

Araştırma Üniversitesi olmayı hedefleyen Ege Üniversitesi, pandemi döneminde de uluslararasılaşma çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor.

Ege Üniversitesi ve Kumamoto Üniversitesi arasında, ilk kez 20 yıl önce imzalanan ve her 5 yılda bir yenilenen akademik iş birliği ve öğrenci değişim protokolleri, Kumamoto Üniversitesi Rektörü Shinji Harada ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Budak’ın katılımı ile gerçekleşen çevrimiçi toplantıda yenilendi. Toplantıya her iki üniversitenin üst yönetiminden akademisyenler de katıldı.

Protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz ile Japonya’nın Kumamoto Üniversitesi arasında 20 yıldır devam eden akademik iş birliği ve öğrenci değişim protokollerini 2025 yılına kadar sürdürecek olan imzaları attık. Araştırma Üniversitesi olma hedefinde uluslararasılaşma önemli bir kriter. Biz de bu bağlamda dünyanın çeşitli ülkelerinden üniversiteler ile işbirlikleri kuruyor, var olan işbirliklerini daha da güçlendiriyoruz. Online olarak imzaladığımız bu protokolün Üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Doktorasını burada yapan EÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nalan Kabay’ın girişimiyle ilişkilerin başladığı Kumamato Üniversitesinde, 1998 yılından bu yana yaklaşık 50 Ege Üniversitesi öğrencisi ya da mezunu, yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı. Ayrıca farklı fakülte ve bölümlerden 20 akademik personel de araştırma ve incelemelerde bulunmak ve ders vermek üzere Kumamoto Üniversitesinde bulundular. Diğer yandan bu üniversiteden 9 öğrenci de Ege Üniversitesine araştırma yapmak üzere geldi. Kumamoto Üniversitesinden 3’ü Rektör olmak üzere 25 öğretim üyesi ve ayrıca idari personel, Ege Üniversitesini çeşitli nedenlerle ziyaret etti.

Yenilenen işbirliği protokollerine göre, 2025 yılına kadar her iki üniversitenin akademisyenleri arasında eğitim ve bilimsel araştırma konularında ortak çalışmalar, karşılıklı ziyaretler yapılabilecek. İmzalanan öğrenci değişim protokolü sayesinde; lisans ve lisansüstü öğrencileri, değişim öğrencisi olarak her iki üniversitede eğitim alabilecek ve araştırma projelerine katılıp deneyim kazanabilecek. Rektör Shinji Harada, iş birliğini daha da genişletebilmek adına, pandemi sonrasındaki ilk ziyaretlerinden birini Ege Üniversitesine gerçekleştirecek.