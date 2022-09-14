Ege illerinde sosyal konut projesi başvurularında yoğunluk yaşanıyor

MANİSA/DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Ege illerinde de vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

30 bin 300 konutun yapımının planlandığı Ege Bölgesi'nde e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, evraklarını teslim etmek için erken saatlerde Halk ve Ziraat bankaları şubelerinin önünde yoğunluk oluşturdu.

Proje kapsamında 12 ilçede 4 bin 100 konut yapılmasının planlandığı Manisa'da Halk Bankası önünde bekleyen vatandaşlardan Recai Avcı, terzilik yaptığını, yıllardır ev sahibi olamadığını, kiradan kurtulmak istediğini ifade etti.

Avcı, "TOKİ'ye yazılmaya geldim, daha önce de yazılmıştım, çıkmadı. Bu sefer kısmet diyelim." dedi.

Halil Zeybek de proje için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, sosyal konut projesinin diğer konut fiyatlarındaki yükselişi de durdurmasını beklediğini söyledi.

Yüksel Karaböcü ise aylık kirası 3 bin lira olan bir evde oturduğunu dile getirerek, "Ben bu imkanla kira öder gibi evimi alacağım, ev sahibi olacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bu imkanı bize sundu, mutluyuz ve huzurluyuz. Yoksa ben ev sahibi olamazdım." diye konuştu.

Ali Gökmen de engelli raporu olduğunu belirterek, 10 senedir kirada oturduğunu, proje ile ev sahibi olmayı umduğunu ifade etti.

- Denizlili vatandaşlar konut projesinden memnun

Denizli'de 19 ilçede 2 bin 950 konutun yapılması bekleniyor.

Kent merkezinde bankaların bulunduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na erken saatlerde gelen vatandaşlar, doldurdukları evrakları banka görevlilerine vermek için sıra bekliyor.

Başvuru yapanlardan Ali Şenel, konut sahibi olmak için sıra beklediklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdeden sonra ev sahibi olmak için geldik. Ev sahibi olmak bizim için hayaldi. Ancak Cumhurbaşkanımız sayesinde inşallah ev sahibi olacağız, çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Duygu Tekin de bu projede emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, uzun yıllardır kirada oturduğunu, ev sahibi olacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

