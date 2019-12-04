Ege Kökenli, Benim Tatlı Yalanım dizisine veda ediyor

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Star TV’nin O3 Medya imzalı dizisi “Benim Tatlı Yalanım”da önümüzdeki günlerde bir ayrılık gerçekleşecek. Başrollerini; Furkan Palalı (Nejat), Aslı Bekiroğlu (Suna) ve Lavinya Ünlüer’in (Kayra) paylaştığı “Benim Tatlı Yalanım”ın oyuncu kadrosuna geçen haftalarda Kayra’nın annesi Aylin karakteriyle Ege Kökenli dahil olmuştu.

Son gelen haberlere göre Ege Kökenli yakında projeye veda edecek. Kalp Atışı dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu önümüzdeki eylül ayında da Lior Ahituv ile evlenecek.

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Ege Kökenli, 20 Mart 1993 yılında Kırklareli’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Haliç Üniversitesi'nde Konservatuar Eğitimi alarak tamamlamıştır. 2004 yılında rol aldığı En İyi Arkadaşım dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ege Kökenli; Anadolu Kaplanı, Yahşi Cazibe, Öğretmen Kemal, Çalıkuşu, Çiçek, Asla Vazgeçmem, Güneşin Kızları ve Yasak Elma dizilerinde rol almıştır. Ege Kökenli, 1,68 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.

