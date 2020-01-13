Ege Kökenli ve Lior Ahituv nişanlandı!

Son olarak 'Benim Tatlı Yalanım' dizisi ile izleyici karşısına çıkan Ege Kökenli, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Lior Ahituv ile nişanlandı. Çift dün akşam aileleri ve yakın dostlarının katıldığı tören ile yüzükleri taktı.

Ege Kökenli, evde gerçekleşen isteme töreninde derin göğüs dekolteli mini bir elbise giydi. Aile büyüklerinin tam kadro bulunduğu gecede kahveleri Ege Kökenli ikram etti. Kökenli sevgilisini tuzlu kahveyi içirmeyi de ihmal etmedi.

İsteme töreninin ardından çift, arkadaşlarıyla birlikte gece kulübüne gitti. Gece yarısına kadar süren eğlencede ikili nişan pastası kesti. Çift, sabaha kadar dans etti.

Düğün yerine henüz karar veremeyen Ege Kökenli ile Lior Ahituv eylül ayında Bodrum ya da Kapadokya'da nikah masasına oturacak.

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Ege Kökenli, 20 Mart 1993 yılında Kırklareli’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Haliç Üniversitesi'nde Konservatuar Eğitimi alarak tamamlamıştır. 2004 yılında rol aldığı En İyi Arkadaşım dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ege Kökenli; Anadolu Kaplanı, Yahşi Cazibe, Öğretmen Kemal, Çalıkuşu, Çiçek, Asla Vazgeçmem ve Güneşin Kızları dizilerinde rol almıştır.

Son olarak Yasak Elma dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Ege Kökenli, 1,68 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.

