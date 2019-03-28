Ege'nin nefis yaşam kendi Ayvalık'a gideceklere öneriler!

Ege'de görülecek yerler bakımından en sevdiğim yerlerden birisi Ayvalık. Her geldiğimde büyük keyifle dolaştığım bu güzel ilçe beni her seferinde kendine biraz daha çekiyor.

İzmir’e iki, Çanakkale’ye ise yaklaşık üç saat uzaklıkta olan Ayvalık’a en kolay ulaşım ise araç kiralayarak sağlanıyor. Ayvalık’ta araç kiralamak için yolcu360’ın kiralık araç seçeneklerinden yararlanabilirsiniz zira yeşilin ve mavinin bu cennet güzeli anlatmaktan çok, yaşamak en güzeli.

Görülecek Yerler: Mavi ve yeşilin güzel kenti, nefis koylarıyla Ege'nin incisi. Ayvalık’a 1923 yıllarında Girit, Midilli ve Rumeliden gelen Türkler, Rumların yerine yerleştirilmiş. Rumların boşalttığı bir çok yapı bugün ise bugün hala sergilenmekte. Bunlardan en dikkat çekeni ise 1790 yılında yapılan Aya Nikola Kilisesidir. Burası 1923 yılında camiye çevrilerek adını Ali Bey Cami olarak almış. İçeri girdiğinizde kiliseye ait bütün mimari özellikleri görebilmeniz hala mümkün.

İlçede özellikle tavsiyem şehrin eski dar sokaklarında taş evlerini dolaşmanız. Bu sokaklara kendinizi attığınızda tarihin izlerini yaşayacaksınız. Arnavut taşlı sokaklar, her bir köşede tarihi evler sizi mest edecektir. Bu ilçeyi gerçekten çok seviyorum.