Ege'nin nefis yaşam kendi Ayvalık'a gideceklere öneriler!

Ege'de görülecek yerler bakımından en sevdiğim yerlerden birisi Ayvalık. Her geldiğimde büyük keyifle dolaştığım bu güzel ilçe beni her seferinde kendine biraz daha çekiyor.
İzmir’e iki, Çanakkale’ye ise yaklaşık üç saat uzaklıkta olan Ayvalık’a en kolay ulaşım ise araç kiralayarak sağlanıyor. Ayvalık’ta araç kiralamak için yolcu360’ın kiralık araç seçeneklerinden yararlanabilirsiniz zira yeşilin ve mavinin bu cennet güzeli anlatmaktan çok, yaşamak en güzeli.
Görülecek Yerler: Mavi ve yeşilin güzel kenti, nefis koylarıyla Ege'nin incisi. Ayvalık’a 1923 yıllarında Girit, Midilli ve Rumeliden gelen Türkler, Rumların yerine yerleştirilmiş. Rumların boşalttığı bir çok yapı bugün ise bugün hala sergilenmekte. Bunlardan en dikkat çekeni ise 1790 yılında yapılan Aya Nikola Kilisesidir. Burası 1923 yılında camiye çevrilerek adını Ali Bey Cami olarak almış. İçeri girdiğinizde kiliseye ait bütün mimari özellikleri görebilmeniz hala mümkün.
İlçede özellikle tavsiyem şehrin eski dar sokaklarında taş evlerini dolaşmanız. Bu sokaklara kendinizi attığınızda tarihin izlerini yaşayacaksınız. Arnavut taşlı sokaklar, her bir köşede tarihi evler sizi mest edecektir. Bu ilçeyi gerçekten çok seviyorum.
Ayvalık denince akla gelen bir kaç cevap ise keyifli Cunda adası, harika lezzet Ayvalık Tostu, meşhur zeytini, harika manzarası ile Şeytan sofrası ve güzel Sarımsaklı plajı olarak sayabiliriz. Ayvalık aynı zamanda Ege’nin en büyük tatil yörelerinin başlarında gelir. Kent merkezinden isterseniz yürüyerek, isterseniz yolcu360’tan araç kiralayarak Cunda diğer adıyla Ali Bey adasını görmeye gidebilirsiniz. Burası Ayvalık’ın devamı gibidir ve çokta güzeldir. Ben en çok Taş kahvede tahta iskemlede oturup, kahvemi söyleyip denizi seyretmeyi çok seviyorum.
Ayvalık denince akla gelen yerlerin başında şeytan sofrası gelir. İlçe merkezine 7-8 km uzaklıkta Ege'ye hakim bir tepede bulunmaktadır. Buradan Türk tarafındaki adacıkları ve Midilli adasının güzelliklerini görebilirsiniz. İlçe merkezindeki Tarihi Ayvalık Evleri gölgesini gezmelisiniz. Koruma altına alınan 1800 ev bulunmakta. Bu bölgede Ayazma kilisesi, Saatli cami, Taksiyarhis müzesi ve Tarihi Ayvalık evlerini görebilirsiniz. Ayvalıkta yapılacak en güzel aktivitelerden birisi iskeleden kalkan teknelerle adalar turu yapabilir cennet koylara gezebilirsiniz. Ege'nin serin sularına kendinizi bırakmak için Sarımsaklı plajı ve Badavut plajı önerimdir.
Kentin en gözde ve favori restoranlarından birisi Bay Nihat'tır. Cunda'da yer alan mekanda yörenin ve kendilerinin nefis mezelerini deneyebilir Ege'nin deniz mahsüllerinden yiyebilirsiniz. Ayvalıkta ne yenir diyeceksiniz dolayısıyla ben derim ki her yer deniz tabiki deniz ürünleri. Zeytin ve zeytinyağını Ayvalık'ın meşhur ürünlerinin başında gelir. Güler Tatlıhanesinin muhteşem lokması, Girit böreği ve nefis Girit Sakızlı kurabiyesi on numara, buraya geldiğinizde mutlaka denemenizi öneririm. Ege mutfağı burada candır.
Ulaşım: Ayvalık İzmir'den 2 saat, Çanakkale'den 3 saat kara yolculuğuyla varabilirsiniz. Hava yoluyla gelmek için İzmir'e ya da Edremit havalimanını kullanabilirsiniz. Ayvalık küçük bir yerleşim yeri olduğu için keyifle kentin içerisini dolaşabilirsiniz. Kara bağlantılı Cunda adasına araç kiralayarak geçebilirsiniz. Midilli adasına gitmek için eski liman tarafından gümrüklü bölgeden feribotları kalkmaktadır. Canım Ayvalık anlatılmaz yaşanır dedirtecek kadar güzel bir yer. Önemli tarihi cami ve kiliseleri, plajları ve doğal güzellikleriyle görülmeli. Hafta sonu geçirebileceğiniz iki günlük bir gezi keyifli zamanlar geçirmenizi sağlayacaktır. Yaz aylarının vazgeçilmez destinasyonlarından birisidir.
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