Mynet Trend

Ege'nin nefis yaşam kendi Ayvalık'a gideceklere öneriler!

yolcu360 yolcu360
SEYAHAT  | 28.03.2019 10:48 | Son Güncelleme

Bazı yerler vardır ki her gittiğinizde farklı bir hikaye ile dönersiniz… Her gittiğinizde başka bir güzelliğini keşfeder başka bir şey öğrenerek dönersiniz. Ayvalık da tam olarak böyle yerlerden biri. Instagram’ın meşhur kaşifi Gezgininayakizleri - Cüneyt Durhan Ayvalık’ta görülecek yerleri sizler için yazdı. Keyifli okumalar!

Ege'nin nefis yaşam kendi Ayvalık'a gideceklere öneriler!
GİDİŞ
İstanbul
2019-04-04 19:25:00
Çanakkale
2019-04-05 01:20:00
DÖNÜŞ
Çanakkale
2019-04-11 05:55:00
İstanbul Atatürk
2019-04-11 12:40:00
622.03 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Atatürk
2019-04-04 02:20:00
Ankara Esenboğa
2019-04-04 03:35:00
DÖNÜŞ
Ankara Esenboğa
2019-04-11 17:15:00
İstanbul Atatürk
2019-04-11 18:40:00
638.38 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Atatürk
2019-04-04 09:10:00
Bursa
2019-04-04 15:05:00
DÖNÜŞ
Bursa
2019-04-11 17:05:00
İstanbul Atatürk
2019-04-11 23:50:00
1089.58 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Atatürk
2019-04-04 10:00:00
Edremit/Körfez
2019-04-04 13:25:00
DÖNÜŞ
Edremit/Körfez
2019-04-11 13:55:00
İstanbul Atatürk
2019-04-11 17:35:00
11918 TL
SATIN AL

Ege'de görülecek yerler bakımından en sevdiğim yerlerden birisi Ayvalık. Her geldiğimde büyük keyifle dolaştığım bu güzel ilçe beni her seferinde kendine biraz daha çekiyor.

İzmir’e iki, Çanakkale’ye ise yaklaşık üç saat uzaklıkta olan Ayvalık’a en kolay ulaşım ise araç kiralayarak sağlanıyor. Ayvalık’ta araç kiralamak için yolcu360’ın kiralık araç seçeneklerinden yararlanabilirsiniz zira yeşilin ve mavinin bu cennet güzeli anlatmaktan çok, yaşamak en güzeli.

Görülecek Yerler: Mavi ve yeşilin güzel kenti, nefis koylarıyla Ege'nin incisi. Ayvalık’a 1923 yıllarında Girit, Midilli ve Rumeliden gelen Türkler, Rumların yerine yerleştirilmiş. Rumların boşalttığı bir çok yapı bugün ise bugün hala sergilenmekte. Bunlardan en dikkat çekeni ise 1790 yılında yapılan Aya Nikola Kilisesidir. Burası 1923 yılında camiye çevrilerek adını Ali Bey Cami olarak almış. İçeri girdiğinizde kiliseye ait bütün mimari özellikleri görebilmeniz hala mümkün.

ay2

İlçede özellikle tavsiyem şehrin eski dar sokaklarında taş evlerini dolaşmanız. Bu sokaklara kendinizi attığınızda tarihin izlerini yaşayacaksınız. Arnavut taşlı sokaklar, her bir köşede tarihi evler sizi mest edecektir. Bu ilçeyi gerçekten çok seviyorum.

Ayvalık denince akla gelen bir kaç cevap ise keyifli Cunda adası, harika lezzet Ayvalık Tostu, meşhur zeytini, harika manzarası ile Şeytan sofrası ve güzel Sarımsaklı plajı olarak sayabiliriz. Ayvalık aynı zamanda Ege’nin en büyük tatil yörelerinin başlarında gelir. Kent merkezinden isterseniz yürüyerek, isterseniz yolcu360’tan araç kiralayarak Cunda diğer adıyla Ali Bey adasını görmeye gidebilirsiniz. Burası Ayvalık’ın devamı gibidir ve çokta güzeldir. Ben en çok Taş kahvede tahta iskemlede oturup, kahvemi söyleyip denizi seyretmeyi çok seviyorum.

Ayvalık denince akla gelen yerlerin başında şeytan sofrası gelir. İlçe merkezine 7-8 km uzaklıkta Ege'ye hakim bir tepede bulunmaktadır. Buradan Türk tarafındaki adacıkları ve Midilli adasının güzelliklerini görebilirsiniz. İlçe merkezindeki Tarihi Ayvalık Evleri gölgesini gezmelisiniz. Koruma altına alınan 1800 ev bulunmakta. Bu bölgede Ayazma kilisesi, Saatli cami, Taksiyarhis müzesi ve Tarihi Ayvalık evlerini görebilirsiniz. Ayvalıkta yapılacak en güzel aktivitelerden birisi iskeleden kalkan teknelerle adalar turu yapabilir cennet koylara gezebilirsiniz. Ege'nin serin sularına kendinizi bırakmak için Sarımsaklı plajı ve Badavut plajı önerimdir.

ay3

Kentin en gözde ve favori restoranlarından birisi Bay Nihat'tır. Cunda'da yer alan mekanda yörenin ve kendilerinin nefis mezelerini deneyebilir Ege'nin deniz mahsüllerinden yiyebilirsiniz. Ayvalıkta ne yenir diyeceksiniz dolayısıyla ben derim ki her yer deniz tabiki deniz ürünleri. Zeytin ve zeytinyağını Ayvalık'ın meşhur ürünlerinin başında gelir. Güler Tatlıhanesinin muhteşem lokması, Girit böreği ve nefis Girit Sakızlı kurabiyesi on numara, buraya geldiğinizde mutlaka denemenizi öneririm. Ege mutfağı burada candır.

Ulaşım:  Ayvalık İzmir'den 2 saat, Çanakkale'den 3 saat kara yolculuğuyla varabilirsiniz. Hava yoluyla gelmek için İzmir'e ya da Edremit havalimanını kullanabilirsiniz. Ayvalık küçük bir yerleşim yeri olduğu için keyifle kentin içerisini dolaşabilirsiniz. Kara bağlantılı Cunda adasına araç kiralayarak geçebilirsiniz.  Midilli adasına gitmek için  eski liman tarafından gümrüklü bölgeden feribotları kalkmaktadır. Canım Ayvalık anlatılmaz yaşanır dedirtecek kadar güzel bir yer. Önemli tarihi cami ve kiliseleri, plajları ve doğal güzellikleriyle görülmeli. Hafta sonu geçirebileceğiniz iki günlük bir gezi keyifli zamanlar geçirmenizi sağlayacaktır. Yaz aylarının vazgeçilmez destinasyonlarından birisidir.

Keşfetmeniz dileğiyle...


5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Günlük 25 liraya Uludağ’da 5 yıldızlı tatil!Günlük 25 liraya Uludağ’da 5 yıldızlı tatil!
İstanbul'un yanı başında! Mutlaka gidip görünİstanbul'un yanı başında! Mutlaka gidip görün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık Tatil

En Çok Okunan Trend Haberler

Ayasofya: Ortodoks kilisesinden camiye, camiden müzeye

Ayasofya: Ortodoks kilisesinden camiye, camiden müzeye

Uyarılar peş peşe geliyor: Dikkatli ve tedbirli olun

Uyarılar peş peşe geliyor: Dikkatli ve tedbirli olun

Büyük skandal! Sipariş edilen F-35'ler çürük çıktı!

Büyük skandal! Sipariş edilen F-35'ler çürük çıktı!

Hortumda şemsiye ile uçan esnaf konuştu

Hortumda şemsiye ile uçan esnaf konuştu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lufthansa, İstanbul Havalimanı’ndan ilk kez uçacak

Lufthansa, İstanbul Havalimanı’ndan ilk kez uçacak

TAV'a 'Avrupa'nın en iyisi' ödülü

TAV'a 'Avrupa'nın en iyisi' ödülü

Türk turizmcilerden Ukrayna'ya çıkarma!

Türk turizmcilerden Ukrayna'ya çıkarma!

Günlük 25 liraya Uludağ’da 5 yıldızlı tatil başlıyor

Günlük 25 liraya Uludağ’da 5 yıldızlı tatil!

Saygı ve Huzurun Kenti Edirne’de Mutlaka Gidip Görmeniz Gereken Enfes Yerler

İstanbul'un yanı başında! Mutlaka gidip görün

Cibali Karakolu müze oluyor

Cibali Karakolu müze oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.