Ege Perakendeciler Derneği üyesi yerel marketlerden indirim

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Ege Bölgesi'ndeki 326 marketi bünyesinde barından Ege Perakendeciler Derneği (Ege PERDER), kutu ve ambalaj ebatlarına göre ayçiçeği yağında yüzde 10-20 arasında, tuvalet kağıdında ise yüzde 10 ila 30 arasında değişen oranda indirim kararı aldı.

Yerel perakendeciler arasında iş birliği ve dayanışmayı sağlamak üzere kurulan, İzmir, Aydın, Uşak, Muğla, Denizli, Manisa'da kurulu 26 şirketin üye olduğu Ege PERDER, bazı ürünlerin satış fiyatlarında düzenleme yaptı.

Firmalarla görüşmeyi sürdüren dernek yetkilileri, yılbaşından sonra da indirimlerin sürmesini bekliyor.

Ege PERDER Başkanı Feyzi Başdaş, AA muhabirine, yerel marketlerin örgütlenmesinin tekelleşmenin önüne geçerek piyasada sigorta işlevi gördüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat hesabı sisteminin ardından döviz kurlarında yaşanan geri çekilmeye dikkati çeken Başdaş, "Tarihimizde hiçbir şeye bu kadar sevinmedik çünkü öyle bir zor duruma gelmiştik ki yeni fiyatlarla ne mal alabiliyorduk ne de mal satabiliyorduk. Üzerimizde fiyatları yükseltmek için baskı vardı. Elimizde eski kurdan fiyatlar vardı, o stoklar da bitiyordu. Kur düşünce rahatladık." ifadelerini kullandı.

Kurdaki düşüşten sonra üyelerle bir araya gelerek bu düşüşü topluma nasıl hissettirebileceklerini değerlendirdiklerini belirten Başdaş, gelecek hafta da Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak Konya'da toplanacaklarını, yılbaşından sonra neler yapabileceğini görüşeceklerini söyledi.

Başdaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması öncesindeki kurdaki son yükselişi tüketiciye yansıtmadıklarını, bu nedenle kurdaki düşüşün aynı hızla fiyatlarda görülmediğini belirtti.

Kurdaki düşüşten sonra kutu ve ambalaj ebatlarına göre ayçiçeği yağında yüzde 10 ila 20, tuvalet kağıdında da yüzde 10 ila 30 arasında değişen oradan indirim yaptıklarını aktaran Başdaş, şöyle konuştu:

"Yılın son haftasındayız. Uluslararası firmalar tatile girdi. Onlardaki indirim yılbaşında sonra olur. Yılbaşından sonra herkes indirim yapacaktır. İndirim yapmayanı biz raftan çıkartacağız. Dövize bağlı yükseliş yapıp döviz indikten sonra fiyatı indirmeyen hiçbir firmanın ürününü satmayacağız. Firmalarla görüştüm. Yumurtanın her pazartesi günü fiyatı güncelleniyor. Yumurtada da yarın yüzde 20-25 arası indirim bekleniyor. Yereller olarak dedik ki 'Domino etkisi yapacağız'. Biz 'A' firmanın malını indirdiğimiz zaman 'B' firması da gelip 'Benim malımı da indir' diyor. Domino etkisi yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki hafta domino etkisi ile bütün Türkiye’yi kapsayacak. Fiyatları indirmek zorundalar. Piyasada 'Su akar yolunu bulur', fiyatların önünde kimse duramaz. Vatandaşlar da fiyatı kıyaslasınlar, yüksek satandan alışveriş yapmasınlar. Bizim en büyük denetçimiz onlar."

