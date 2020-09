Ege Tıp Radyoloji’de görüntüleme sistemleri yenilendi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Radyoloji Anabilim Dalındaki görüntüleme sistemlerinin büyük çoğunluğu, modern cihazlarla yenilendi. Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süha Süreyya Özbek’ten yeni cihazlarla ilgili bilgi alan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜTF Hastanesine başvuran hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Radyoloji Anabilim Dalındaki görüntüleme ve görüntü arşivleme sistemlerinin neredeyse tümü, modern sistemlerle yenilendi. EÜTF Hastanesinde, fakülte ve hastane yönetimiyle radyoloji anabilim dalını ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süha Süreyya Özbek’ten bilgi aldı. Amaçlarının daha kaliteli sağlık hizmeti vermek olduğuna dikkat çeken Rektör Budak, son 3 yılda, EÜTF Hastanesinde büyük alt yapı yatırımları yaptıklarını kaydetti.

EÜTF Radyoloji Anabilim Dalına maddi manevi her anlamda özel destekler verdiklerini dile getiren Rektör Budak, "Hastanemizde Radyoloji Anabilim Dalımız hastalıkların teşhisi anlamında adete kilit bir noktada. Üniversite hastanemiz A Plus hastane oldu, bunun gereği de buradaki alt yapıyı yenilemeye, aynı zamanda; kadro, ekipman ve ekip desteğine özel önem vermeliyiz. Şu anda radyoloji anabilim dalını en üst düzey en modern cihazlarla donatmış durumdayız. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak devletimizin imkanları doğrultusunda A Plus hastane olmanın gereği vatandaşlarımıza çok daha kaliteli sağlık hizmeti vermek adına her türlü projeye destek veriyoruz. Amacımız; hastane olarak en iyi hizmeti verebilmek bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.