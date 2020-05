Ege Üniversitesi 65 yaşında

"Milli DNA aşısı geliştirme çalışmalarına da öncülük ediyoruz"

Ege Üniversitesinin bünyesinde bulundurduğu tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi ile sağlık alanında pek çok ilke imza attıklarını ifade eden Prof. Dr. Budak, son olarak şöyle devam etti:

"Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi hastanelerimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘A Plus Hastane’ ilan edildi. Sağlık altyapımızı kuvvetlendirmeye yönelik yaptığımız her çalışma, bugün tüm dünyanın mücadele ettiği covid-19’a karşı güçlü bir duruşa sahip olmamızı sağladı. Hastalığın test, tanı ve tedavisinde üstlendiğimiz rolün yanı sıra; başarıyla sürdürülen milli DNA aşısı geliştirme çalışmalarına da öncülük ediyoruz. Bugün, her anlamda daha güçlü bir üniversite olarak, fayda ve hizmet ağımızı toplumun tüm kesimlerine ulaştırıyor; ülkemizin ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif bir rol üstleniyoruz” diye konuştu.