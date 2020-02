Ege Üniversitesinde “Dil Atölyesi”

Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından düzenlenen “Dil Atölyesi-3rd Learning and Teaching Talks” etkinliğinde konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki yabancı dilin önemini anlatmaya hiç gerek yok ve sizler bizden daha çok bu işin önemini kavramış durumdasınız” dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından “Dil Atölyesi - 3rd Learning and Teaching Talks” düzenlendi. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen atölyeye EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Erdem, Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi Kübra Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Atölye’nin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Böyle bir atölye etkinliğinde sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki yabancı dilin önemini anlatmaya hiç gerek yok ve sizler bizden daha çok bu işin önemini kavramış durumdasınız. Araştırma görevlisi oldum, Amerika’dan doktora bursu aldım. Akademik kariyerde yabancı dilin bana çok katkısı oldu. Küreselleşen dünyada, dünyanın bir ucundaki bir olayı yabancı dil sayesinde hızla öğrenebiliyoruz” dedi.

Yabancı dilin, eğitimin ve hayatın her aşamasında gerekli olduğunu vurgulayan Rektör Budak, “Yabancı dil, o dili konuşan ülkelerin kültürünü anlamak açısından çok önemli. Bu bakış açısıyla okuduğunuzda çok farklı kazanımlarınız olacak. Yapacak çok şeyiniz var; planlarınızı iyi yapın, zaman kullanımını iyi ayarlayın. Burada çok büyük bir avantajınız var. Yabancı dili sadece sınıfı geçmek için amaç olarak görmeyin, size yaşam boyu lazım. İngilizce size Erasmus programında da, 4. sınıfta CV hazırlarken de yüksek lisans ve doktorada da lazım olacak. Yaşam sizin, bunu bir şekilde değerlendirin. Mesleğiniz ne olursa olsun yabancı dilinizi çok iyi geliştirmeniz lazım ve burada imkanlarınız da var. Daha da önemlisi Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda deneyimli bir kadro, çok ciddi bir tecrübe var. Bu tecrübeyi çok iyi değerlendirin, ben başarılı olacağınıza inanıyorum” diye konuştu.