Ege'de 2. doz aşılanma oranı yükseliyor

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nin büyük bölümünde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 18 yaş ve üstündeki yaş gruplarına yapılan 2. doz aşılanma oranı yüzde 80'i geçti.

Kovid-19 salgınını sonlandırmak için aşılama çalışmaları Türkiye genelinde devam ediyor. Bilim Kurulunun aldığı karar çerçevesinde son olarak 2 doz BionTech aşısı olanlara hatırlatma dozları yapılıyor.

Aşılama çalışmalarının başladığı ilk günden bu yana yüksek oranda aşılanmanın olduğu Ege Bölgesi'nde Afyonkarahisar hariç tüm iller mavi kategoride bulunuyor.

İzmir 2. doz aşılanma oranında yüzde 81'e, Aydın yüzde 80,7'ye, Denizli yüzde 80,3'e, Manisa yüzde 80,7'ye, Muğla yüzde 83,2'ye ve Balıkesir yüzde 81,7'ye ulaştı.

Öte yandan Ege Bölgesi'nde kalan illerden Uşak'ta bu oran yüzde 79,3, Kütahya yüzde 76 ve Afyonkarahisar'da ise yüzde 74,4 seviyesinde bulunuyor.



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