Ege'den su ürünleri ve hayvansal mamul ihracatı 1,5 milyar dolara ulaştı

İZMİR (AA) - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, 2023 için belirlenen ihracat hedeflerini 2 yıl önceden yakalayan sektörde Ege'deki şirketlerin ihracatının son 1 yılda 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

Girit, yaptığı açıklamada birlik olarak temmuz ayında ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artışla 132 milyon dolara çıkardıklarını, birliğin son 1 yıllık dönemdeki ihracatının ise yüzde 29'luk artışla 1 milyar 500 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Son 1 yıldaki ihracatın 1 milyar 23 milyon dolarlık kısmının su ürünlerinden karşılandığını, bu ürünlerde ortalama ihraç fiyatının 5,7 dolardan 6,6 dolara çıktığını aktaran Girit, Birleşik Krallık, İtalya ve Hollanda başta olmak üzere 62 ülkeye su ürünleri gönderdiklerini ifade etti.

Girit, son 1 yılda kanatlı ürünlerinde 50 ülkeye 259 milyon dolar, süt ve süt ürünlerinde 50 ülkeye 74 milyon dolar ve balda da 32 ülkeye 13 milyon dolarlık dış satım yaptıklarını aktardı.

2023 hedefini şubat ayı itibarıyla yakaladıklarını bildiren Girit, sektör olarak hedeflerini 2022 yılı sonu için 3,8 milyar dolar, 2023 yılı sonu için de 4,2 milyar dolar olarak belirlediklerini ifade etti.

