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Egeli 6 belediye başkanından Evde Kal çağrısı

AYDIN HABERLERİ  | 02.04.2020 17:58 | Son Güncelleme

Ege’nin en önemli turizm kentlerinin belediye başkanları sosyal medya hesapları üzerinden ortak bir video ile “Evde Kal” çağrısı yaptı.6 belediye başkanın ortak paylaşımı ile yapılan açıklamada Koronavirüs (Covid 19) salgınına karşı en önemli silahın sosyal izolasyon olduğu vurgulandı.6 Belediye başkanı yayınladıkları video ile “Evde Kalın!”, “Evinizde Kalın!”, “Sosyal Mesafenizi Koruyun”, “Sağlığınıza Dikkat Edin” diyerek tüm vatandaşlara sosyal izolasyon çağrısı yaptı.“ Dikkatli olmak, hepimizin en büyük sorumluluğudur.”Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tüm ülkeye yayılan salgının turizm merkezlerinde yoğunlaşmamasının turizm sektörü açısından önemine dikkat çekerek, “ Değerli vatandaşlarımız, bildiğiniz üzere bahar aylarından itibaren, Kuşadası’nın da dahil olduğu turistik ilçelerimize yüz binlerce yerli ve yabancı turist ile yazlığı bulunan hemşehrilerimiz konaklamak için geliyor.

Egeli 6 belediye başkanından Evde Kal çağrısı

Ege’nin en önemli turizm kentlerinin belediye başkanları sosyal medya hesapları üzerinden ortak bir video ile “Evde Kal” çağrısı yaptı.
6 belediye başkanın ortak paylaşımı ile yapılan açıklamada Koronavirüs (Covid 19) salgınına karşı en önemli silahın sosyal izolasyon olduğu vurgulandı.
6 Belediye başkanı yayınladıkları video ile “Evde Kalın!”, “Evinizde Kalın!”, “Sosyal Mesafenizi Koruyun”, “Sağlığınıza Dikkat Edin” diyerek tüm vatandaşlara sosyal izolasyon çağrısı yaptı.
“ Dikkatli olmak, hepimizin en büyük sorumluluğudur.”
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tüm ülkeye yayılan salgının turizm merkezlerinde yoğunlaşmamasının turizm sektörü açısından önemine dikkat çekerek, “ Değerli vatandaşlarımız, bildiğiniz üzere bahar aylarından itibaren, Kuşadası’nın da dahil olduğu turistik ilçelerimize yüz binlerce yerli ve yabancı turist ile yazlığı bulunan hemşehrilerimiz konaklamak için geliyor. Gerek Kuşadası’nda gerekse diğer bütün turistik ilçelerimizle birlikte temizlik ve hijyen çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkarttık. Düzenli olarak bu çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bu yeterli değil. Ne yazık ki yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı Kuşadası’nın da içinde bulunduğu hiçbir turistik ilçemizin hastane yatak kapasitesi ve sağlık ekipmanı bu aylarda yaşanacak yoğunluğu kaldırabilecek durumda değil. Kuşadası ve diğer turistik ilçelerimize bu dönemde gerçekleştireceğiniz bir ziyaret, sizleri ve ilçedeki sağlık sistemini riske sokabilir. Dikkatli olmak, hepimizin en büyük sorumluluğudur. Vatandaşlarımızdan ricamız; kendilerinin, sevdiklerinin ve diğer vatandaşlarımızın sağlığını önemsemeleri ve bu bahar aylarında zamanlarını Kuşadası ve diğer turistik ilçelerimizde değil, evlerinde geçirmeleridir. Bu, zorunlu bir ricadır. Kuşadası dahil tüm turistik ilçelerimiz için sosyal izolasyon büyük önem taşımaktadır. Bu süreci hayırlısıyla atlattıktan sonra büyük bir mutlulukla sizleri ağırlıyor olacağız. Sizin sağlığınız her şeyden değerli ve kıymetlidir. Bu günler geçtikten sonra Kuşadası ve tüm turistik ilçelerimizde yeniden eskisi gibi keyifli bir şekilde tatil yapacak, gönlümüzce eğleneceğiz” dedi.

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