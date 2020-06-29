Egeli ihracatçılar komşu ülkelerle yeni iş birliklerinin peşinde

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına kontrollü bir şekilde yeniden açılması ve seyahat yasaklarının kalkmasıyla komşu ülkelere ve hedef pazarlara yönelik ihracatın yeni iş birlikleriyle artarak devam edeceğini bildirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlenen "Koronavirüsün Hedef Pazarlarımızdaki Seyri" konulu web seminerinde Sofya Ticaret Müşaviri Sinem Taştan ve Filibe Ticaret Ateşesi Mehmet Ali Erdem, Bükreş Ticaret Müşaviri Sude Gürcan, Köstence Ticaret Ateşesi Kadir Yazıhan salgın sonrası Bulgaristan ve Romanya'nın dış ticaretindeki gelişmelerle ilgili sunum yaptı, ihracatçıların sorularını yanıtladı.

Eskinazi, burada yaptığı konuşmada, dış ticaret hacmi dikkate alındığında Doğu Avrupa ülkeleri Bulgaristan ve Romanya'nın Türkiye'nin en önemli ilk 20 ticaret ortağı arasında yer aldığını belirtti.

Salgın döneminde temassız ihracata geçilmesi ve önlemler dahilinde Ro-Ro seferlerinin devam etmesinin tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğunu belirten Eskinazi, şunları kaydetti: