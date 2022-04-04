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Egeli ihracatçılardan "çarkların dönmesini sağlayacak ekosistem" talebi

04.04.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Egeli ihracatçılardan "çarkların dönmesini sağlayacak ekosistem" talebi

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dış ticaret açığının artmaması için üretim ve ihracat ikliminin korunması gerektiğini bildirdi.

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının etkilerinin azaldığını, Rusya-Ukrayna savaşında iki liderin barış için bir araya gelmeye hazırlandığını kaydederek, bu şartlarda dünya dış ticaretinde dengelerin tekrar oturmasını beklediklerini ancak gelen zamların sanayicileri ve ihracatçıyı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Zamlar nedeniyle ihracatçıların maliyeti belirleyemez noktaya geldiğini savunan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Zamlar, ihracat hedeflerini saptıracak. Türkiye'nin dış ticaret açığının artmaması için üretim ve ihracat ikliminin korunması gerekiyor. Bu maliyetlerle bunu sağlayamayız. Türkiye'de çarkların dönmesine olanak sağlayacak bir ekosistem kurgulanmalı. İhracatçılar olarak, Türk ekonomisinde yaşanan çalkantılar nedeniyle hem iç hem de dış kökenli büyük belirsizlikleri yönetemez konuma geldik. Bu zamlar enflasyon rakamları üzerinde de domino etkisine yol açacak, enflasyon rakamları daha da yükseltecek. Enflasyonun yakıcılığı artacak."

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