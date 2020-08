Egeli ihracatçılardan korona virüsle mücadele teşekkürü

Ziyaret esnasında aktif hastaların evlerinde takip edildiğini, her gün telefonla aranarak üç günde bir fiili doktor ziyaretiyle durumlarının kontrol edildiğini söyleyen İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, bin kişiden oluşan filyasyon ekibinin sahada her türlü takibi sağladığını belirtti. Pandemi sürecinin bir an önce sona ermesi için bu dönemde maskenin mutlaka takılması, sosyal mesafenin korunması, ortak alanlarda kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Öztop, tüm vatandaşların bu kurallara dikkat etmesi, en çok mart ayından beri canla başla çalışan sağlık çalışanlarını mutlu edeceğini aktardı ve bu zorlu süreçte büyük bir dayanışma içinde hareket ederek sağlıkçıların yanında olan ihracatçılara teşekkür etti.