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Egeli sanayiciler bayram sonrası normalleşme bekliyor

İZMİR HABERLERİ  | 01.05.2020 14:17 | Son Güncelleme

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar: - "Mayıs böyle geçer, bayram sonrası sanayide biraz daha olumlu yöne gidilecektir. İhracat yaptığımız ülkelerden sipariş iptalleri beklerken sadece erteleme geldi. Bu tür gelişmeler de bayram sonrası normalleşme sürecine girebileceğimizi gösteriyor"

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ramazan Bayramı'ndan sonra ihracata yönelik sanayide normalleşme olacağına inandığını belirtti.

Yorgancılar, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen online toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi.

Sosyal ve finansal yaşamda kartların yeniden dağıtılacağını ifade eden Yorgancılar, "Ekonomi yüzde 80-90 civarında Asya merkezli olacak. ABD ile Çin arasındaki ekonomik savaşta ABD'nin Çin'e karşı kaybettiğini bariz bir şekilde gördük. Yine bu süreçte tarımın, gıdanın ne kadar önemli olduğunu, ülkelerin kendi üretimlerinin kendilerine yeter hale gelmesinin hayati öneme sahip olduğunu herkes anladı." dedi.

- "Siparişlerde iptal yok, erteleme var"

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren fabrikaların halen yüzde 30 civarında kapasiteyle çalıştığını dile getiren Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Mayıs böyle geçer, bayram sonrası sanayide biraz daha olumlu yöne gidilecektir. İhracat yaptığımız ülkelerden sipariş iptalleri beklerken sadece erteleme geldi. Bu tür gelişmeler de bayram sonrası normalleşme sürecine girebileceğimizi gösteriyor.

Müşteriler satın alıp almama konusunda, sanayici ise 'satabilir miyim?' endişesinde. Üretim düştüğünde artan maliyet nedeniyle fabrikalarda finansman akışında sıkıntı yaşanıyor. Çarkların kontrollü bir şekilde dönmesi lazım, yaşam da bir şekilde sürmeli. Yoksa hiçbirimizin gidecek işi olmayabilir. Konut, giyim ve gıda insanlar için her zaman gerekli. 10 milyonluk arabanız, yatınız olsun binip gezemedikten sonra anlamı yok. Sağlık ve gıda sektörleri geleceğin en önemli sektörleri."

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