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Egeli tarımsal ürün ihracatçılarının hedefi 10 milyar dolar

İZMİR HABERLERİ  | 13.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Egeli tarımsal ürün ihracatçılarının hedefi 10 milyar dolar

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesi'nin tarımsal ürün ihracatını 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Uçak, yazılı açıklamasında, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin son bir yıllık dönemde 985 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ülkenin kalkınmasının ihracat ile mümkün olacağını belirten Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerinin pandemi döneminde zor şartlarda üretim ve ihracat yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Uçak, ihracatçıların gayreti sayesinde 2020 yılı sonu için belirlenen 1 milyar dolar ihracat hedefine eylül ayı sonunda ulaşabilecek konumda olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Son bir yıllık dönemde Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin ihracatının yüzde 15'lik artışla 985 milyon dolara taşıyan üyelerimiz üstlerine düşen sorumluluğu büyük bir başarı ile yerine getiriyorlar. Ege Bölgesi'nde ilki Dikili'de kurulan, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin itici gücüyle Ege Bölgesi'nin tarımsal ürün ihracatını 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

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