Ege’nin gözdesi Radisson Blu Resort & Spa Çeşme

İSTANBUL (AA) - Radisson Blu Resort & Spa, Çeşme, güzel konumu ve hizmetleriyle misafirlerine unutulmaz bir yaz yaşatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çeşme’nin en popüler noktalarından Alaçatı’ya yakın bir konumda yer alan Radisson Blu Resort & Spa Çeşme, tatilcileri benzersiz bir yaza davet ediyor.

5 yıldızlı otel, yaz boyunca devam eden özel aktiviteleriyle tatili dolu dolu geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor. Radisson Blu Resort & Spa Çeşme, fitness ve spa alternatifleriyle tatilcilerin kendilerine vakit ayırmasına olanak sağlıyor.

Dulcis Thermal Spa & Hammam ziyaretçileri Uzak Doğu’nun mistik atmosferinde hissettiriyor. Termal, kapalı ve çocuk havuzu seçeneklerinin yer aldığı spa merkezinde sauna, buhar odası ve Türk hamamı mevcut.

Yetişkinlerin yanı sıra çocuklar için de alternatiflerin yer aldığı kids spa’da, çocuklara özel profesyonel terapistler tarafından organik bakım ritüelleri ve baloncuk masajıyla benzersiz deneyimler sunuluyor.

Zengin seçeneklerin yer aldığı spa merkezinde ayrıca, vücut ve cilt bakımı ürünlerinin satışı, aylık, sezonluk ve yıllık üyelik paketleri, uzmanlar tarafından hazırlanan kişiye özel bakım programları, vücut masajları, bölgesel masajlar ve cilt bakımları sunulan diğer hizmetlerden birkaçı olarak öne çıkıyor.

Radisson Blu Resort & Spa Çeşme ayrıca, yarı olimpik yüzme havuzu, çocuklar için açık havuz, özel beach, çim ve iskele alanı ile misafirlere özel plaj deneyimi sunuyor. İnce silisyum parçacıklarından oluşan Çeşme deniz kumu, yapısı gereği misafirlere güneş ışınlarından iki kat fazla yararlanma avantajı sağlarken yazı doyasıya hissetme fırsatı sağlıyor.

Tüm gün hizmet veren Kids Club’da minik misafirler eğlenceli ve keyifli bir gün geçirirken ebeveynler de otelin ayrıcalıklı noktalarından Sands Beach Bar, Aqua Pool Bar ve Citrus Bar’da ferahlatıcı bir deneyim yaşayabiliyor. Ziyaretçiler, spor aktivitelerinin ve su sporlarının bolca sunulduğu otelde, dart, water polo, morning gym ve zumba ile hareketli bir gün geçirebiliyor; son model jet ski’ler, banana, ringo, sonar ve sürat teknesiyle eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyor.

Tatilciler, Radisson Blu Resort & Spa Çeşme’de deneyimli şeflerin hazırladığı lezzetleri özel bir ortamda tadabiliyor; Sands Bar, Blu Restoran ve Element Restoran’da yerel ve uluslararası lezzetlerin en güzel halini deneyimleyebiliyor. Hafta sonu belirlenen gün ve saatlerde misafirlerle buluşan canlı müzik ve jonglor show da gastronomi deneyimine müzikal bir tat katıyor.

Radisson Blu Resort & Spa Çeşme, hem iş hem de tatil amaçlı seyahat edenler için sunduğu alternatiflerle kişiye özel deneyimler yaratıyor.

Toplam 312 odanın yer aldığı otelde, 6 toplantı salonu, 585 metrekarelik balo salonu ve 800 metrekarelik fuaye alanı mevcut.

Özel etkinliklerin bolca yer verildiği otelde ayrıca, geniş ve yeşilliklerle çevrili 1000 kişilik ziyafet alanı, 900 metrekarelik açık alan ve 500 kişiye kadar düğün organizasyonları hazırlanıyor.

Otelde ayrıca, 7/24 concierge ve transfer hizmeti, kuru temizleme, kuaför, berber, market ve hediyelik eşya bölümleri misafirlere hizmet veriyor.

