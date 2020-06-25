Eğer bunları yapmazsanız kızartmalarınız çok yağ çekebilir!

Kalorisiyle yiyeni bin pişman eden kızartmalar, lezzetiyle de “iyi ki yemişim” dedirtiyor. Sağlıksız olmasından şikayet edenler en azından evde kızartmalarını yaparak kendilerini rahatlatıyorlar. Kızartma yaparken ve yerken en büyük sorun ise çok fazla yağ çekmesidir. Kızartmanın lezzetini arttırmak ve daha az yağ çekmesini sağlamak için altın değerindeki püf noktaları sizlerle paylaşıyoruz.
Patateslerin taze ve yeşillenmemiş olmasına dikkat edin. Çünkü bayat bir patates pişirmek, sürenin uzamasına ve daha fazla yağın emilmesine neden olur. Kızartma yapacağınız patatesleri dilimledikten sonra tuzlu soğuk suyun içinde bekletin. Kuruladıktan sonra kızgın yağın içine atın ve altın rengini alınca çıkartın. Çıkarttığınız tabağa havlu kağıt ya da peçete koyarak fazla yağın alınmasını sağlayabilirsiniz.
Patlıcanın kabuklarını aralıklı şeritler halinde soyun. Dilimleyerek 5-10 dakika boyunca tuzlu suda bekletin. Patlıcanlara pane işlemi yapmak daha fazla yağ çekmesini önler. Pane işlemi için 1 yumurtayı çırpın ve patlıcanları ilk yumurtaya bandırın. Ardından mısır ya da normal una bulayın. Sonrasında kızgın yağa atın. Patlıcan dışındaki sebzelerin kızartılması için de pane uygulamasını kullanabilirsiniz. Sebze kızartmalarının daha az yağ çekmesi için 1 tatlı kaşığı sirke de ekleyebilirsiniz.
Hamur işlerinde kızartma işleminden önce ürünün oda sıcaklığına gelmesine özen gösterin. Hamur işlerini mümkünse ilk kez kullanacağınız yeni bir yağda pişirin. İkinci kez kızartma yapılacak yağlar, hamurun yağı içine çekmesine neden olur. Çıkarırken fazla yağlarını süzdürün ve havlu kağıt serili olan tabağa alın.
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