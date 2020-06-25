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Eğer bunları yapmazsanız kızartmalarınız çok yağ çekebilir!

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Her ne kadar sağlıksız olduğu söylense de; kızartma yöntemini kullanarak yapılan yemekler inanılmaz lezzetli olur. Çocukların en sevdiği yemek olan köfte-patates, her yaştan insanın damaklarını şenlendirirken anılara adım atmasını da sağlar. Kızartmaların Türk mutfağındaki yeri bambaşka… Anne elinden çıkan patates kızartmaları, lezzeti şarkılara konu olan şakşuka ve çıtır çıtır tavuklar…

Eğer bunları yapmazsanız kızartmalarınız çok yağ çekebilir!

Kalorisiyle yiyeni bin pişman eden kızartmalar, lezzetiyle de “iyi ki yemişim” dedirtiyor. Sağlıksız olmasından şikayet edenler en azından evde kızartmalarını yaparak kendilerini rahatlatıyorlar. Kızartma yaparken ve yerken en büyük sorun ise çok fazla yağ çekmesidir. Kızartmanın lezzetini arttırmak ve daha az yağ çekmesini sağlamak için altın değerindeki püf noktaları sizlerle paylaşıyoruz.

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KIZARTMALAR NEDEN YAĞ ÇEKER? NASIL ENGELLENİR?

  • Kızartmaların yağ çekmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi; uygun yağ seçiminin yapılmamasıdır. Kızartma yaparken özellikle ısıya dayanıklı yağlar tercih edilmelidir. Yağın dayanma süresinin kısa olması hem fazladan yağ çekmesine hem de yağın kısa sürede yanmasına yol açar. Bu nedenle fındık yağı, yer fıstığı yağı, ay çiçeği yağı vb. ısıya dayanıklı yağları kullanın.
  • Isıya dayanıklı, yanmayan ve yapışmayan mutfak araç ve gereçlerin kullanılmasına özen gösterin. Kalın tabanlı tava ya da derin tencereleri tercih edebilirsiniz.
  • Yağı ocağa koyduktan sonra kızması için bekleyin. Kızmayan yağa atılan ürünler yağ çekerek kötü bir sonuç almanıza neden olur.
  • Ürünlerin tamamını birden kızgın yağa atmayın. Yağın, besinlerin her yerine eşit miktarda gelebilmesi ve yağın kendi içindeki sıcaklık değişimlerinin korunması için parça parça kızartma işlemini sürdürmek daha verimli sonuçların elde edilmesini sağlar.

PATATES KIZARTMASININ İNCELİKLERİ

Patateslerin taze ve yeşillenmemiş olmasına dikkat edin. Çünkü bayat bir patates pişirmek, sürenin uzamasına ve daha fazla yağın emilmesine neden olur. Kızartma yapacağınız patatesleri dilimledikten sonra tuzlu soğuk suyun içinde bekletin. Kuruladıktan sonra kızgın yağın içine atın ve altın rengini alınca çıkartın. Çıkarttığınız tabağa havlu kağıt ya da peçete koyarak fazla yağın alınmasını sağlayabilirsiniz.

PATLICAN KIZARTMASININ İNCELİKLERİ

Patlıcanın kabuklarını aralıklı şeritler halinde soyun. Dilimleyerek 5-10 dakika boyunca tuzlu suda bekletin. Patlıcanlara pane işlemi yapmak daha fazla yağ çekmesini önler. Pane işlemi için 1 yumurtayı çırpın ve patlıcanları ilk yumurtaya bandırın. Ardından mısır ya da normal una bulayın. Sonrasında kızgın yağa atın. Patlıcan dışındaki sebzelerin kızartılması için de pane uygulamasını kullanabilirsiniz. Sebze kızartmalarının daha az yağ çekmesi için 1 tatlı kaşığı sirke de ekleyebilirsiniz.

HAMUR İŞİ KIZARTMANIN İNCELİKLERİ

Hamur işlerinde kızartma işleminden önce ürünün oda sıcaklığına gelmesine özen gösterin. Hamur işlerini mümkünse ilk kez kullanacağınız yeni bir yağda pişirin. İkinci kez kızartma yapılacak yağlar, hamurun yağı içine çekmesine neden olur. Çıkarırken fazla yağlarını süzdürün ve havlu kağıt serili olan tabağa alın.

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