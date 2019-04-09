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Eğer gazınızı uzun süre içinizde tutarsanız ne olur?

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İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2019 17:06 | Son Güncelleme

İngiltere'de çok ilginç bir 'gaz' araştırması yapıldı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre uzun süre bağırsak gazını tutan kişilerin gazı dışarı çıkacak başka bir yol buluyor, ağız gibi...

Eğer gazınızı uzun süre içinizde tutarsanız ne olur?

Newcastle Üniversitesi'nden Profesör Clare Collins uzun süre tutulan bağırsak gazının vücut tarafından absorbe edilmeyip yükselerek ağızdan çıkarıldığını öne sürdü.

Uzun süre tutulan gazın önünde sonunda çıkacak bir yol bulduğunu söyleyen Collins bu durumun sürekli hale gelmesinin divertikül denilen bir rahatsızlığa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

DİVERTİKÜL NEDİR?

Divertikül, sindirim kanalı çeperini geçen mukoza fıtığı. Sindirim kanalının her yanında görülebilirse de, en çok kalın bağırsakta oluşur. Divertikülum kelimesi kolon gibi içi boş bir organın
duvarından dışarı doğru çıkıntı yapan anormal bir kese veya poş olarak tarif edilir.

BAĞIRSAK GAZI NASIL OLUŞUR?

Yediklerimiz ağızdan başlayarak bağırsaklara kadar uzun bir sindirim sürecine tabi olur. Gıdalar parçalandıkça ortaya çeşitli gazlar çıkar. Bu gazların bir kısmı ciğerlerimiz aracılığıyla atılırken, bir kısmı da bağırsaklarımızdan atılır.

GÜNDE KAÇ KERE GAZ ÇIKARIYORUZ?

Araştırmaya göre bir insan ortalama günde 8 kere bağırsak gazı çıkarıyor. Gaz çıkışının sıklığı çok yedikten sonra artarken, gece saatlerinde ise azalıyor.

Normalde, gaz çıkarmaya sebep olan 5 farklı gaz var. Bunlar: oksijen, azot, metan, karbondioksit ve hidrojen sülfür. Bunlar arasından kokuya sebep olan tek gaz ise: hidrojen sülfür.

Kötü gaz kokusuyla sürekli karşı karşıyaysanız, yumurta gibi protein yönünden zengin besinleri daha az tüketmeyi deneyebilirsiniz. Ayrıca balık sülfür bakımından az olduğu için balık yemeyi de tercih edebilirsiniz.

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ingiltere gaz bağırsak gazı

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