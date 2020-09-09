EGİAD heyetinden Vali Köşger’e ziyaret

"İzmir halkının hizmetindeyiz"

Başkan Mustafa Aslan, sivil toplum kuruluşu sorumluluğu ile hareket ettiklerini belirterek, yazılı olarak yapılabilecek destekleri teklif olarak iletti. Aslan, "EGİAD olarak üzerimize düşen her konuda iş dünyasını temsil ederek İzmir halkının hizmetindeyiz. Türk şirketleri, STK’lar ve tüm paydaşlar olarak bu mücadelede yeterli desteği sağlamak en büyük gayretimizdir. Böyle bir durumla ilk kez karşı karşıyayız. Bireysel, ailevi ve iş sorumluluklarını yerine getiren herkesin şu aşamada, imkânı çerçevesinde, yakın çevresinden başlayarak sürece nasıl destek olacağına bakması, çalıştıkları kurumları da daha çok el uzatma anlamında zorlamaları gerekiyor. İlk aşamada iş dünyası, kendi faaliyetlerini yeni düzene göre organize etti. Ofis alanları temizlendi, hijyen şartlarına uygun hale getirildi, ofis çalışanları ağırlıklı olarak evlerine gönderildi, saha çalışanları asgariye indirildi, uzaktan çalışma şartları sağlandı. Bu gayretler de epeyce bir duyuruldu. Faaliyetlerimiz tüm hızıyla online olarak sürdürüldü. Bu süreçte yetkili merciler aracılığıyla çeşitli destekler gerçekleştirmeyi başardık. Bu noktada yöneticilik becerileri açısından bakıldığında sağduyu ve hızlı karar alabilme ön planda oldu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramının ötesinde önemli adımlar atılmasının bilinciyle, herkesin işini, operasyonunu salgınla mücadeleye hazır hale getirmesi gerektiğinin farkındayız. İnsan hayatının değeri bunu gerektirmekte" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, ilin sosyo-ekonomik gelişimi ve sürdürülebilir kalkınmasının daha iyi noktalara taşınması için istişarelerde bulunmanın önemini vurgulayarak, aktarılan bilgileri dikkate dinledi. Vali Köşger, İzmr’in önünü açacak, İzmir’i daha iyiye götürecek projelerin her daim arkasında olduğunu, desteğinin süreceğini de belirtti.



