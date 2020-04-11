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Eğil’de korona virüs önlemleri

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 11.04.2020 09:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kent merkezinin yanı sıra, kırsal mahallelerde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Eğil Belediyesince 10 kişiden oluşan mobil dezenfekte ekibi kuruldu.

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kent merkezinin yanı sıra, kırsal mahallelerde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Eğil Belediyesince 10 kişiden oluşan mobil dezenfekte ekibi kuruldu. Belediye ekipleri kırsal mahallerdeki evleri tek tek dolaşarak, yüzlerce evi virüse karşı ilaçladı. Mobil ekipler, her gün özel olarak hazırlanan ilaçlı dezenfektanı kullanarak, ulaşabildikleri her bölgeyi dezenfekte ediyor.

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