YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Eğilspor 3 yılda profesyonel liglere çıkmayı hedefliyor

Eğilspor 3 yılda profesyonel liglere çıkmayı hedefliyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 25.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

İş adamlarından oluşan yönetimi ile çıktığı yolda geçen sezon Diyarbakır 2.

Eğilspor 3 yılda profesyonel liglere çıkmayı hedefliyor

İş adamlarından oluşan yönetimi ile çıktığı yolda geçen sezon Diyarbakır 2. Amatör Liginden şampiyon olarak 1. Amatör Ligine yükselen Eğilspor, 3 yıl içerisinde profesyonel liglere çıkmayı hedefliyor.
Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bugünlerde derin bir spor heyecanı yaşanıyor. Geçen sezon iş adamı Zeynel Yüce başkanlığında kurulan Eğilspor, ilk yılında şampiyonluk yaşayarak 2. Amatör Liginden 1. Amatör Ligine yükseldi. İş adamlarından oluşan yönetimin hedefi 3 yıl içerisinde üst üste şampiyonluklar yaşayarak ilk kez profesyonel lige yükselmek. Kulüp Başkanı Yüce, kaliteli transferler yaparak iyi bir kadro kuracaklarını ve amaçlarının peygamberler şehri Eğil’in turizmde olduğu gibi sporda da parlayan yıldız haline getirmek olduğunu kaydetti. Başkan Yüce, “Güçlü bir yönetime sahibiz. Yönetimimizde Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Murat Aksu, Diyarbakırspor’un profesyonel liglerde uzun yıllar futbol şube sorumluluğunu yapan Salih Akçadağ gibi tecrübeli yöneticiler var. Bu yola çıkış nedenimiz memleketimize karşı vefa borcumuzu ödemek. 3 yıllık hedef belirledik ve profesyonel lige yükselmek istiyoruz. Her yıl bir lig çıkmak üzere aşama aşama ilerleyeceğiz. Sportif başarının yanı sıra ilçemize tesis kazandırmaya da çalışıyoruz. İyi bir alt yapı inşa edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:09
Sabah
05:36
Öğle
12:26
İkindi
16:08
Akşam
19:06
Yatsı
20:28
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı
Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bağlar Belediyesi 200 haneli mezraya 10 günde 25 ara yol kazandırdı
Bağlar Belediyesi 200 haneli mezraya 10 günde 25 ara yol kazandırdı
Diclekent Köprülü Kavşağı’nın yapımına başlandı
Diclekent Köprülü Kavşağı’nın yapımına başlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.