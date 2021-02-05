Eğirdir Gölü’nde kaçak avlanılan 300 kilogram canlı kerevit göle bırakıldı

Eğirdir Gölü’nde kaçak avlanma ile ilgili yapılan denetimlerde 460 adet kerevit pinteri ele geçilirken, bunların içinden çıkan toplam 300 kilogram canlı kerevit göle bırakıldı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından dün Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimde, Eğirdir ilçesi Sorkuncak Karabağlar mevkiinde dip taraması sonucu tespit edilen sahipsiz 460 adet kerevit pinterine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği el konuldu. Pinterlerden çıkan takriben 300 kg kerevit ise canlı olarak göle bırakıldı.

Av yasağının başlamasının üzerinden 3 ay gibi bir süre geçmesine rağmen halen üreme dönemindeki bireylerin avlanılmasının göldeki kerevit stokuna zarar verdiği, bu nedenle kaçak avcılıkla ilgili denetimlerin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince devam edeceği bildirildi.



