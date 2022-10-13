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Eğirdir Gölü’nde kadın cesedi bulundu

13.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğirdir Gölü’nde kadın cesedi bulundu

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu.

Eğirdir Gölü Liman mevkisi sahilinin 300 metre açıklarında bir kadının su üzerinde hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bota alınan kadının, hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemelerin ardından Eğirdir Kemik Eklem, Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna götürüldü.

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Eğirdir Gölü kimlik

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