Eğirdir Gölünde kerevit pinterine el konuldu

Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü açıklarında tespit edilen toplam 520 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu.

Tüm iç sularda 1 Kasım itibariyle kerevit av yasağı başlaması sebebiyle, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimler devam ediyor. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri tarafından Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimlerde, Bağören ve Beydere Köyü açıklarında göle atılı vaziyette tespit edilen 520 adet kerevit pinterine el konuldu ve içerisinden çıkan kerevitler canlı olarak göle iade edildi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Kerevit popülasyonlarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilebilmesi adına İlçe Müdürlüğü olarak kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.



